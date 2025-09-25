CANLI | 6 yıl sonra Beyaz Saray’da tarihi zirve! Başkan Erdoğan ve Trump’tan önemli açıklamalar

New York'taki programı sona eren Başkan Erdoğan Washington'da ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi. Beyaz Saray'daki tarihi zirvede iki lider kritik açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Öncelikle bu ziyaretimizi BM Genel Kurulu ilke iç içe olan bir dönemde gerçekleştirdiğimizden dolayı çok çok mutluyuz. Gerek sayın Trump'ın birinci döneminde gerekse ikinci dönemde Türkiye-Amerika ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz

F-16 ve F35'ler konuşacağız. (Trump'la) Gerek F-35, gerek F-16 konusu, gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum.

Heybeliada Okulu ile ilgili üzerimize ne düşerse biz onu zaten yapmaya hazırız. Dönünce de Sayın Bartholomeos ile bu konuyu görüşme fırsatı bulacağım

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Erdoğan dünyada ve ülkesinde saygı duyulan bir insan. Erdoğan'a büyük saygım var. Erdoğan çok büyük ve güçlü bir ordu kurdu ve bizim teçhizatımızın çoğunu kullanıyor. Çok şey başaracağız. Türkiye ile çok iş yapıyoruz. Türkiye harika ürünler üretiyor. Onlardan çok şey satın alıyoruz, onlar da bizden çok şey satın alıyor.

Gazze için israil'le görüşeceğiz.Suriye'de olan Erdoğan'ın başarısı. Yaptırımların kalkmasını Erdoğan benden istedi.

