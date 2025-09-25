25 Eylül 2025, Perşembe

Tarihi zirve! Başkan Erdoğan: F-35 ve F-16 konusunu görüşeceğiz

Tarihi zirve! Başkan Erdoğan: F-35 ve F-16 konusunu görüşeceğiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2025 19:03
Tüm dünyanın merakla beklediği Başkan Erdoğan–Trump zirvesi Beyaz Saray’da başladı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, “F-35 ve F-16 konusunu görüşeceğiz” diyerek kritik başlığa dikkat çekti. Erdoğan ayrıca, “Gerek Sayın Trump'ın 1. döneminde gerekse 2. dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
