Tarihi zirve! Başkan Erdoğan: F-35 ve F-16 konusunu görüşeceğiz
Tüm dünyanın merakla beklediği Başkan Erdoğan–Trump zirvesi Beyaz Saray’da başladı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, “F-35 ve F-16 konusunu görüşeceğiz” diyerek kritik başlığa dikkat çekti. Erdoğan ayrıca, “Gerek Sayın Trump'ın 1. döneminde gerekse 2. dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.