6 yıl sonra Beyaz Saray’da tarihi zirve! Başkan Erdoğan ve Trump’tan önemli açıklamalar

Tüm dünyanın gözü kulağı Beyaz Saray'a çevrildi. Merakla beklenen Başkan Erdoğan ve Trump zirvesi başladı. 6 yıl sonra tekrar gerçekleşen görüşmede iki lider basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Başkan Erdoğan görüşmede "F-16 ve F35'ler konuşacağız" dedi. Trump Başkan Erdoğan ile bir arada olmanın güzel olduğunu belirterek " Erdoğan ülkesinde ve dünyada saygı duyulan bir insan" dedi. Trump CAATSA yaptırımlarının da kalkabileceğinin mesajını verdi.

