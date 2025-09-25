Trump’tan Erdoğan’a övgü: “Suriye’yi kurtaran lider”

Tüm dünyanın merakla beklediği Başkan Erdoğan–Trump zirvesi Beyaz Saray’da başladı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Erdoğan’ın Suriye’deki rolünü öne çıkardı. “Bana kalırsa Suriye’de olan Başkan Erdoğan’ın başarısıdır. Bu Türkiye için bir zaferdi” diyen Trump, Erdoğan’ın bölgede sorumluluk üstlenen lider olduğunun altını çizdi. “Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye’yi eski liderinden kurtardı, hakkı verilmelidir” ifadelerini kullanan Trump, yaptırımların da Erdoğan’ın talebiyle kaldırıldığını söyledi. “Ben onların nefes almasını istedim, Cumhurbaşkanı’nın başarısı budur” diyen Trump, dünya liderlerinin Erdoğan’a duyduğu saygıya dikkat çekti. Liderler, NATO Zirvesi’nin ardından 6 yıl sonra Beyaz Saray’da yeniden bir araya geldi. Zirvede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı.

