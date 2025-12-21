Güllü’nün kızı Tuğyan cezaevinde konuştu! Sultan’a sitem edip o ismi işaret etti

Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan (İHA)

GÜLLÜ'NÜN KIZI GEÇTİĞİMİZ HAFTA TUTUKLANDI

Sultan Nur Ulu'nun itirafıyla Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada seyir değişti. Ulu'nun; "Tuğyan'ın Gül anneyi pencereden attığını net bir şekilde gördüm" itirafı sonrasında Tuğyan Ülkem Gülter, geçtiğimiz hafta tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanması sonrasında kardeşi Tuğberk Yağız Gülter ise 'şikayetçi' sıfatıyla savcılığa ifade vererek "Annem, cinayet sebebiyle ölmüşse herkesten şikâyetçiyim" dedi. Gülter, ayrıca; ablasının eski nişanlısı için annesini öldürebileceğini düşündüğünü belirterek; "Ablam hayatındaki erkek için etrafını siler. Ablam Kervan'ı çok seviyordu. Annem Kervan'ın evli olması ve amcasıyla yaşadığı diyalog nedeniyle araları bozuktu. Tuğyan, Kervan için her şeyi yapabilir. Onun uğruna yapamayacağı şey yoktur" ifadesini de kullandı.

"SULTAN'DAN ASLA BEKLEMİYORDUM"

Habertürk'ün haberine göre Tuğyan Ülkem Gülter, olay gecesi; "Güllü'nün ölüm anına tanık oldum" diyen arkadaşı Sultan Nur Ulu için; "Sultan'dan yana hiç beklemezdim. Büyük hayal kırıklığı ve acı içindeyim. Benden korkuyorsa neden aylarca yanımda yattı, koynumda ağladı? Ama beni de yönlendirmeye çalıştılar. Fakat ben günah vebal almam. Sultan'a, 'Rapor kötü geldi kendini kurtar' dediler. Büyük bir acı iftiranın kalbimde kapladığı büyük bir yara hissediyorum ama her şey geçecek biliyorum" ifadesini kullandı.