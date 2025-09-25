25 Eylül 2025, Perşembe

Trump: Erdoğan güçlü bir lider, herkes ona saygı duyuyor

Trump: “Erdoğan güçlü bir lider, herkes ona saygı duyuyor”

Giriş: 25.09.2025 19:10
Tüm dünyanın merakla beklediği Başkan Erdoğan–Trump zirvesi Beyaz Saray’da başladı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, ikili ilişkilerden Gazze ve Ukrayna savaşına kadar kritik başlıklarda değerlendirmelerde bulundu. F-16 ve F-35 konularının masada olduğunu belirten Trump, Gazze konusunda “Bugün bir adım atılabilir” dedi. Ukrayna–Rusya savaşına da değinen Trump, “Putin’in durması gerek” ifadelerini kullandı. Rehineler meselesinde ilerleme kaydedildiğini söyleyen Trump, bölgedeki güçlü liderlerle görüşmeler yürüttüklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel bir parantez açan Trump, “Çok çetin bir adam. Ülkesinde çok iyi iş yapıyor” diyerek övgüde bulundu. Trump ayrıca, “Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Putin hem de Zelenskiy tarafından çok saygı görüyor. Herkes Erdoğan’a saygı duyuyor. Ben de öyle” dedi.
