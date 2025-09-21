21 Eylül 2025, Pazar

Rusya tarafında 10 günde 3'üncü ihlal! Rusya-NATO savaşın kıyısında mı? Trump Avrupa ülkelerinin silahlanmasını istiyor
Rusya tarafında 10 günde 3’üncü ihlal! Rusya-NATO savaşın kıyısında mı? Trump Avrupa ülkelerinin silahlanmasını istiyor

Giriş: 21.09.2025 01:32
Güncelleme:21.09.2025 01:33
Estonya, 19 Eylül Cuma sabahı, Rus savaş uçaklarının hava sahasını izinsiz ihlal ettiğini açıkladı. Bu iddia, geçen haftalarda Polonya ve Romanya’nın da Rusya’ya ait insansız hava araçlarının (İHA) hava sahalarını ihlal ettiği bildirmelerinin ardından geldi. Bu gelişmeler sonrası Rusya ile NATO ülkeleri arasındaki savaş gerilimi yükseldi. A Haber ekranlarında bu gelişmeleri değerlendiren Muhabir Alpaslan Düven, Estonya tarafından yapılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını aktardı. Askeri stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe ise, Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya’ya karşı silahlanma eğiliminde olduğunu belirterek, ABD’nin NATO’yu kullanarak Karadeniz’e nüfuz etmek istediğini ifade etti.
