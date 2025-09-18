Kudüs’te tarihi ve siyasi mücadele! Başkan Erdoğan’dan dikkat çeken hamle

Mescid-i Aksa

Öngörüleceği üzere devrede yine Erdoğan var. 2007'de Başbakan olan Erdoğan'ın talimatıyla 8 kişilik uzman ekip Kudüs'e gidiyor. Mescid-i Aksa çevresindeki kazıları yerinde inceleyip rapor yazıyor.

Katil Netanyahu, daha birkaç gün önce Mescid-'i Aksa'nın altını oyan o tünellerde ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile fotoğraf verirken, asli niyetini de gizlemiyor.

Neden?

Çünkü 18 yıl öncesindeki Türkiye Cumhuriyeti damgalı raporda, Mescid-i Aksa çevresindeki tünel kazılarının hem tarihi katmanlar hem de yapıların temel stabilitesi açısından risk oluşturduğu belirtiliyor. Kazıların, Aksa'nın hemen altına ulaşma ihtimali bulunduğu, yeraltındaki boşlukların yapının çökmesine yol açabileceği uyarısına yer veriliyor!



Lakin Siyonist ideoloji, "Yahudilerin ata yurdu!" olarak Kudüs'ü ve özellikle Tapınak Tepesi'ni sembol olarak kabul ediyor. O nedenle Süleyman Mabedi'nin kalıntılarını bulacağı iddiasıyla Harem-i Şerifi temelinden kaldırmayı amaçlıyor.

Ve benim şahsi kanaatime göre...