CHP’li Hasan Mutlu’nun tutuklama gerekçesi ortaya çıktı! İhbar ile başlayan soruşturma

Bayrampaşa Belediyesi Başkanı Hasan Mutlu tutuklandı

İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN İLK ADIM BAĞIŞ



Kararda, şüphelilerin ihaleyi kazanan firmalardan maddi çıkar sağladığı, Bayrampaşa Belediyesine bağlı spor salonlarının vatandaşa ve kurumlara kiralanmasından; Belediye Başkan Yardımcıları Gündüz Kalkan, Lütfi Kadıoğulları ve Meclis Üyeleri Ersin Bilal ve Kadri Yetişmiş vasıtası ile Bayrampaşa Belediye'sinin zararına kendi nam ve hesabına gelir elde ettiği kaydedildi. İmar dosyalarından Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Tut ile İmar ve Şehircilik Müdürü Mustafa Onur Öncü vasıtası ile rüşvet aldığı ayrıca kentsel dönüşüm teşvikleri kapsamında indirim uygulanan harç tutarının cebren belediye ve iştiraklerine bağış olarak yatırılmaması durumunda müteahhitlerin ruhsat ve iskan işlemlerini tamamlamadığı gerekçede yerini aldı.