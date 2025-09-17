17 Eylül 2025, Çarşamba

Bayrampaşa Belediyesi’ne soruşturma! Belediye Başkanı Hasan Mutlu tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2025 09:34
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 26 kişi tutuklandı. 19 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
