Bakanlık duyurdu! Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Bakanlık tarafından şu ifadelere yer verildi: "Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Hakkında "Rüşvet Alma, Kamu Kurum ve Kuruluşların İhalesine Fesat Karıştırmak ve Zimmet" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 16.09.2025 tarihte tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından açılan soruşturmada aralarında belediye başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

HASAN MUTLU DAHİL 26 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında aralarında Hasan Mutlu'nun'da bulunduğu toplam 26 şüpheli tutuklandı, 19 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Öte yandan hakimlik, şüphelilerden 3'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

CHP'li Hasan Mutlu

YASAK AŞK İDDİASI

Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Mutlu'ya yöneltilen suçlamalara ilişkin detaylar belli oldu. Evli ve 3 çocuk babası Belediye Başkanı Hasan Mutlu, belediye imkanlarını yasak aşk yaşadığı C.K. ve F.C. için seferber etti.