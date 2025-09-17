Bakanlık duyurdu! Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.
Bakanlık tarafından şu ifadelere yer verildi: "Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Hakkında "Rüşvet Alma, Kamu Kurum ve Kuruluşların İhalesine Fesat Karıştırmak ve Zimmet" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 16.09.2025 tarihte tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından açılan soruşturmada aralarında belediye başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.
HASAN MUTLU DAHİL 26 KİŞİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında aralarında Hasan Mutlu'nun'da bulunduğu toplam 26 şüpheli tutuklandı, 19 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Öte yandan hakimlik, şüphelilerden 3'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.
YASAK AŞK İDDİASI
Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Mutlu'ya yöneltilen suçlamalara ilişkin detaylar belli oldu. Evli ve 3 çocuk babası Belediye Başkanı Hasan Mutlu, belediye imkanlarını yasak aşk yaşadığı C.K. ve F.C. için seferber etti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin soruşturma kapsamında yaptığı incelemelere göre Hasan Mutlu'nun, Koç Üniversitesi'nde çalışan sevgilisi C.K.'ya 750 bin TL gönderdiği, C.K.'nın erkek kardeşi ve kuzenini belediyede işe aldırdığı tespit edildi.
Hasan Mutlu'nun belediye iştirakinde çalışan bir diğer sevgilisi F.C.'nin de aralarında bulunduğu 30'a yakın kişiyi belediyede işe aldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında yolsuzluk yapıldığı değerlendirilen 7 ihalenin mercek altına alındığı öğrenilirken ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için bir AVM'den alınan hediye çeklerinin amacına uygun kullanılmadığı saptandı.
Mülkiyeti belediyeye ait bir halı sahanın yandaşlara verilmesi amacıyla Başkan Mutlu tarafından işletmeciye baskı yapıldığı ve halı sahanın kapatıldığı iddia edildi. Öte yandan belediyeden hak ediş ödemesini almak isteyen bir iş adamına zorla 2,5 milyon TL değerinde gıda kolisi aldırıldığı soruşturmanın bir diğer konusu oldu.
YASAK AŞKA KAPILMIŞ
Emniyet ekiplerinin yaptığı araştırmalarda gözaltındaki Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun iki ayrı kişi ile yasak aşk yaşadığı belirlendi. Mutlu'nun yasak aşklarından C.K.'nın Koç Üniversitesi'nde, diğer sevgili F.C.'nin ise Bayrampaşa Belediyesi'nin iştirak şirketinde çalıştığı tespit edildi.
Mutlu'nun, Koç Üniversitesi'nde çalışan sevgilisi C.K.'ya 750 bin TL para transfer ettiği ve C.K.'nın erkek kardeşi ve kuzenini belediyede işe aldırdığı tespit edildi. Öte yandan Hasan Mutlu'nun belediye başkanı olduktan sonra 30'a yakın yakın akrabasını belediyede işe başlattığı da saptandı.
7 İHALE MERCEK ALTINDA
Soruşturma kapsamında yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı değerlendirilen 7 ayrı ihale mercek altına alındı. İhalelerin usulsüz olarak adrese teslim yandaş firmalara verildiği, bu yöntemle haksız kazanç elde edildiği belirlendi. Ayrıca, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için bir AVM'den alınan hediye çeklerinin amacına uygun kullanılmadığı belirlendi.
HALI SAHAYI KAPATTI
CHP'li Belediye Başkanı Hasan Mutlu'ya yöneltilen bir başka suçlama ise mülkiyeti belediyede, işletmesi bir iş adamında olan halı sahayı kendine yakın bir isme verebilmek için işletmeci iş adamına baskı yapmak oldu.
İddialara göre Mutlu, bu halı sahayı yandaş isme vermek için mevcut işletmecinin sözleşmesini feshetti, iş makinelerini halı sahada kazı çalışması yaptırdı ve son olarak halı saha kapatıldı. Öte yandan belediyeden hak ediş ödemesini almak isteyen bir iş adamına da zorla 2,5 milyon TL değerinde gıda kolisi aldırıldığı da Mutlu'ya yöneltilen bir başka suçlama oldu.
