Fotoğraf ödülü Gazze'de çalışan Ali Jadallah'ın! İsrail engeliyle katılamadı ödülünü ailesi aldı | İşte ödül alan isimler
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri programı gerçekleşti. Programda "Bilim ve Kültür" alanından Fotoğraf alanına kadar birçok kişi farklı alanlarda ödüllerini aldı. Törende anlamlı anlar da yaşandı. "Fotoğraf" dalında Gazze'de görev yapan AA foto muhabiri Ali Jadallah İsrail engeli nedeniyle ödülünü almaya gelemedi ancak onu temsilen eşi ve çocukları törene katıldı.
Bilim ve kültür, resim, müzik, Anadolu arkeolojisi ve fotoğraf dallarında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu tarafından belirlenen 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Başkan Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sahiplerine takdim edildi.
Törende anlamlı anlar da yaşandı. "Fotoğraf" dalında Gazze'de görev yapan AA foto muhabiri Ali Jadallah ödül kazandı. Jadallah, İsrail engeli nedeniyle ödülünü almaya gelemedi ancak onu temsilen eşi ve çocukları törene katıldı.
"TÜRK HALKINA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Törende eşi ve çocukları ödülü aldıktan sonra Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Jadallah'In eşi ödülü alırken yaptığı konuşmada "O bizden uzakta. Gazzelilerin sesi olmaya devam ediyor. Bugün bu büyük ödülle onurlandırıldı. Ali'nin bizimle birlikte olmasını temenni ediyorum. Çünkü Gazze'den çıkması çok zor sadece bana ve çocuklarıma izin verdiler. Anadolu Ajansı çok yardımcı oldu teşekkür ediyorum. Ayrıca Türkiye Cumhuriyetine ve Türk halkına çok teşekkür ediyorum hep yanımızda durdular. Sizden bir dileğim var eşimin burada olmasını temenni ediyorum" dedi.
Başkan Erdoğan da bunun üzerine "Biz her türlü yola başvuracağız. Ali'yi sana da bize de kavuşturacağız." şeklinde yanıt verdi.
İŞTE ÖDÜL SAHİPLERİ
Bu kapsamda "Bilim ve Kültür" dalında akademisyen Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, "Resim" dalında Yalçın Gökçebağ, "Müzik" dalında besteci Yalçın Tura, "Anadolu Arkeolojisi" dalında arkeolog ve akademisyen Prof. Dr. Fahri Işık, "Fotoğraf" dalında ise Gazze'de görev yapan AA foto muhabiri Ali Jadallah, ödüle layık görülen isimler oldu.
BARIŞ ÖDÜLÜ GUTERRES'E
Başkan Erdoğan, ayrıca Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün ise bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e verileceğini kaydetti.
BUGÜNE KADAR 67 ÖDÜL
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında bugüne kadar 22 kültür ve sanat dalında toplam 67 isim ödüllendirildi. Ödüle layık görülen isimler, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'nun titiz çalışması sonucunda tespit edildi.
Başkan Erdoğan'ın ödülleri takdim ettiği törende Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri; Prof. Dr. İskender Pala, Ali Saydam, Aram Kuran, Prof. Dr. Ahmet Albayrak, Fecir Alptekin, Gökhan Yazgı, Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar, Han Tümertekin, Dr. Havva Hümeyra Şahin Oktay, Hülya Soydan, Prof. Dr. İskender Pala, Dr. Mustafa Sinan Genim, Orhan Gencebay, Prof. Dr. Ümit Meriç ve Prof. Dr. Yusuf Özkır hazır bulundu.
CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT BÜYÜK ÖDÜLLERİ KÜLTÜR POLİTİKALARINA YÖN VERMEYE DEVAM EDİYOR
Gelenekselleşen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Türkiye'de ve dünyada kültür ile sanatın; sürdürülebilir, bütüncül ve kuşatıcı bir anlayışla ele alınmasını hedefliyor.
Bu kapsamda; siyasi, ekonomik, etnik ve benzeri ayrımların ötesinde, toplumu birleştirici bir misyonun güçlendirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Ayrıca kültür ve sanat insanlarının özgün eserler üretebildiği; toplumun tüm kesimlerinin kültür ve sanata erişebildiği bir atmosferin oluşturulmasına yönelik politikalar geliştirilmeye devam ediliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Titanic efsanesinin gizli hazinesi! Yönetmen James Comeron servetiyle gündem oldu
- 19 Aralık Cuma namazı saati | Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir…
- Tam bir şifa bombası çıktı! Dünyanın en sağlıklı meyvesi açıklandı: Gözümüzün önündeymiş
- Her şeyi kendi lehine çevirebilen 3 burç: Çıkarlarını hep ön planda tutarlar
- 19 Aralık Cuma hutbesi konusu ve tam metni: “Her Anımızı Ebedi Kazanca Dönüştürebiliriz”
- Lekeler bile çağa ayak uydurdu! Temizlikte bilmediğiniz büyük değişim
- DSİ 328 personel alımı başvuru ekranı: Başvuru şartları neler, kadro dağılımı belli mi?
- Çocuğunuz sizi kopyalıyor olabilir! Anneden öğrenilen 7 davranış
- Üç aylar orucu nedir, nasıl niyet edilir? 2025 3 aylar orucu ne zaman başlayacak?
- KPSS branş bazında sıralamalar güncellendi! 2024 lisans, ön lisans ve ortaöğretim
- KPSS nitelik kodu nedir, ne anlama geliyor? 6225, 2023, 3222… A’dan Z’ye kodlar
- Geçmeyen kaşıntı ve kuruluk: Egzama neden olur, belirtileri nelerdir? Egzama nasıl geçer?