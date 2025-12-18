Fotoğraf ödülü Gazze’de çalışan Ali Jadallah’ın! İsrail engeliyle katılamadı ödülünü ailesi aldı | İşte ödül alan isimler

Bilim ve kültür, resim, müzik, Anadolu arkeolojisi ve fotoğraf dallarında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu tarafından belirlenen 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Başkan Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sahiplerine takdim edildi.

Törende anlamlı anlar da yaşandı. "Fotoğraf" dalında Gazze'de görev yapan AA foto muhabiri Ali Jadallah ödül kazandı. Jadallah, İsrail engeli nedeniyle ödülünü almaya gelemedi ancak onu temsilen eşi ve çocukları törene katıldı.