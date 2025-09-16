Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik operasyonda yeni detay! Hasan Mutlu belediye kaynaklarını yasak aşklarına aktardı

İddialara göre Mutlu, bu halı sahayı yandaş isme vermek için mevcut işletmecinin sözleşmesini feshetti, iş makinelerini halı sahada kazı çalışması yaptırdı ve son olarak halı saha kapatıldı. Öte yandan belediyeden hak ediş ödemesini almak isteyen bir iş adamına da zorla 2,5 milyon TL değerinde gıda kolisi aldırıldığı da Mutlu'ya yöneltilen bir başka suçlama oldu.