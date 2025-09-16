Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyonda yeni detay! Hasan Mutlu belediye kaynaklarını yasak aşklarına aktardı
CHP’li Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Mutlu’nun Bayrampaşa Belediyesi’nin imkanlarını yasak aşkları için seferber etmesi dosyaya girdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından açılan soruşturmada aralarında belediye başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Sabah'ın haberine göre Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Mutlu'ya yöneltilen suçlamalara ilişkin detaylar belli oldu. Evli ve 3 çocuk babası Belediye Başkanı Hasan Mutlu, belediye imkanlarını yasak aşk yaşadığı C.K. ve F.C. için seferber etti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin soruşturma kapsamında yaptığı incelemelere göre Hasan Mutlu'nun, Koç Üniversitesi'nde çalışan sevgilisi C.K.'ya 750 bin TL gönderdiği, C.K.'nın erkek kardeşi ve kuzenini belediyede işe aldırdığı tespit edildi.
Hasan Mutlu'nun belediye iştirakinde çalışan bir diğer sevgilisi F.C.'nin de aralarında bulunduğu 30'a yakın kişiyi belediyede işe aldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında yolsuzluk yapıldığı değerlendirilen 7 ihalenin mercek altına alındığı öğrenilirken ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için bir AVM'den alınan hediye çeklerinin amacına uygun kullanılmadığı saptandı.
Mülkiyeti belediyeye ait bir halı sahanın yandaşlara verilmesi amacıyla Başkan Mutlu tarafından işletmeciye baskı yapıldığı ve halı sahanın kapatıldığı iddia edildi. Öte yandan belediyeden hak ediş ödemesini almak isteyen bir iş adamına zorla 2,5 milyon TL değerinde gıda kolisi aldırıldığı soruşturmanın bir diğer konusu oldu.
YASAK AŞKA KAPILMIŞ
Emniyet ekiplerinin yaptığı araştırmalarda gözaltındaki Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun iki ayrı kişi ile yasak aşk yaşadığı belirlendi. Mutlu'nun yasak aşklarından C.K.'nın Koç Üniversitesi'nde, diğer sevgili F.C.'nin ise Bayrampaşa Belediyesi'nin iştirak şirketinde çalıştığı tespit edildi.
Mutlu'nun, Koç Üniversitesi'nde çalışan sevgilisi C.K.'ya 750 bin TL para transfer ettiği ve C.K.'nın erkek kardeşi ve kuzenini belediyede işe aldırdığı tespit edildi. Öte yandan Hasan Mutlu'nun belediye başkanı olduktan sonra 30'a yakın yakın akrabasını belediyede işe başlattığı da saptandı.
7 İHALE MERCEK ALTINDA
Soruşturma kapsamında yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı değerlendirilen 7 ayrı ihale mercek altına alındı. İhalelerin usulsüz olarak adrese teslim yandaş firmalara verildiği, bu yöntemle haksız kazanç elde edildiği belirlendi. Ayrıca, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için bir AVM'den alınan hediye çeklerinin amacına uygun kullanılmadığı belirlendi.
HALI SAHAYI KAPATTI
CHP'li Belediye Başkanı Hasan Mutlu'ya yöneltilen bir başka suçlama ise mülkiyeti belediyede, işletmesi bir iş adamında olan halı sahayı kendine yakın bir isme verebilmek için işletmeci iş adamına baskı yapmak oldu.
İddialara göre Mutlu, bu halı sahayı yandaş isme vermek için mevcut işletmecinin sözleşmesini feshetti, iş makinelerini halı sahada kazı çalışması yaptırdı ve son olarak halı saha kapatıldı. Öte yandan belediyeden hak ediş ödemesini almak isteyen bir iş adamına da zorla 2,5 milyon TL değerinde gıda kolisi aldırıldığı da Mutlu'ya yöneltilen bir başka suçlama oldu.
