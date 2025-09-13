İstanbul’da Bayrampaşa Belediyesi’ne rüşvet ve yolsuzluk operasyonu! Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltında

13 Eylül 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2025 07:38 Güncelleme: 13.09.2025 11:06
İstanbul'da CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da olduğu öğrenildi. Öte yandan hakkında gözaltı kararı verilen isimler de belli oldu. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, operasyonla ilgili detayları aktardı.

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma açıldı.

Çok sayıda ekip Bayrampaşa Belediyesi'nde aramaya katıldı. (DHA)Çok sayıda ekip Bayrampaşa Belediyesi'nde aramaya katıldı. (DHA)

Soruşturma kapsamında suça karıştıkları iddiasıyla 48 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu arada Bayrampaşa Belediyesi ile şüphelilere ait iş adresi ve evlerin olduğu 72 adreste ekiplerce arama yapılıyor.

Gözaltına alınan isimler arasında yer alan Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Lütfi Kadıoğulları, sağlık kontrolünden geçirildi. (AA)Gözaltına alınan isimler arasında yer alan Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Lütfi Kadıoğulları, sağlık kontrolünden geçirildi. (AA)

İŞTE HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER
Hasan MUTLU, Bilgehan YAĞCI, Atilla ÖZEN, Hakan BAŞ, Lütfi KADIOĞULLARI, Gündüz KALKAN, Emre ŞAHİN, Mahmut KILIÇ, Hakan SARIKAYDIN, Çetin KOÇ, Arzu DOYRAN, Abdulkadir ÇELİK, Halil İbrahim İLTER, Dilber SARITAŞ, Şener KARAMAN, Mustafa BÜYÜKBAYRAK, Emin SÖNMEZ, Kadir KURT, İlhan AKBAYIR, Serkan SATILMIŞ, Rıdvan ÖZTÜRK, Ahmet TUFAN, Fidan YETİM, Ayhan MUTLU, Hacı SUBAŞI, Mustafa Safa RÜZGAROĞLU, Reşat YANGEL, Erdem BÜYÜKDERE, Rıza CAYUŞOĞLU, Orhan KURTBAY, Yasin SÖNMEZ, Özer KURTOĞLU, Çağla KONAT, Oğulcan KONAT, Özlem TUT (Aranıyor), Öztürk HOCAOĞLU (Aranıyor), Ersin BİLAL, Kadri YETİŞMİŞ (Aranıyor), Melek TOPAL (Aranıyor), Altan YANGEL (Aranıyor), Aslan BULUT (Aranıyor), Tugay Onur YETİŞMİŞ (Aranıyor), Özkan KANBAY (Aranıyor), Deniz UYKAN, Mustafa Onur ÖNCÜ, Dilek ÖZYURT (İl dışında).

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ'NE OPERASYON! 72 EV VE İŞ YERİNDE ARAMA KARARI

72 NOKTADA ARAMA KARARI
Canlı yayına bağlanan A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, operasyona ilişkin detayları aktardı. Mercan şunları söyledi: Gözaltı kararı sayısı 48'e yükseldi. Öte yandan konuyla alakalı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, Bayrampaşa Belediyesi'nde görevli kamu görevlileriyle bir kısım şahıslara yönelik zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarıyla eylemleri bulunan, delillerle birlikte tespit edilen Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 48 kişi hakkında yakalama kararı ve 72 konutta da arama ve el koymaya ilişkin çalışmalar yapıldığı bilgisi verildi.

Belediyenin yanı sıra 72 ev ve iş yerinde daha arama kararı verildiği öğrenildi. (DHA)Belediyenin yanı sıra 72 ev ve iş yerinde daha arama kararı verildiği öğrenildi. (DHA)

Aynı zamanda da operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü yürütüyor. Hasan Mutlu gözaltına alınırken, sağlık kontrolleri sonrası emniyete götürülecek. Sabah saatlerinde başlayan arama işlemleri devam ediyor. 72 konut ve iş yerinde aramalar yapılıyor. Gözaltı kararı sayısı yükselebilir.

