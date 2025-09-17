17 Eylül 2025, Çarşamba
MİT Başkanı Kalın Şam'da Şara'yla görüşecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2025 14:06 Güncelleme: 17.09.2025 14:09
MİT Başkanı Kalın, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla görüşecek

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilecek.

Görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik meseleleri ile son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...

