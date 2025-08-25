Suriye’de kritik temas! Şara Tom Barrack ve ABD’li heyetle görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüşme gerçekleştirdi. Suriye Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşen görüşmede ABD'li üst düzey yetkililerinde katıldığı öğrenildi.

SURİYE'DEKİ SON DURUM ELE ALINDI

Görüşmede, Suriye ve bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra güvenlik ve istikrarı sağlamaya yönelik diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Barrack başkanlığındaki heyette, ABD Senatosu Üyesi Jeanne Shaheen ile Temsilciler Meclisi Üyesi Joe Wilson da yer aldı.