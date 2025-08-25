Suriye’de kritik temas! Şara Tom Barrack ve ABD’li heyetle görüştü

25 Ağustos 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2025 23:20 Güncelleme: 25.08.2025 23:21
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi. Barrack ve Şara'nın görüşmesinde ABD'li heyette katıldı. Görüşmede Suriye'de devam eden gerilimler ve bölgesel konular ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüşme gerçekleştirdi. Suriye Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşen görüşmede ABD'li üst düzey yetkililerinde katıldığı öğrenildi.

SURİYE'DEKİ SON DURUM ELE ALINDI

Görüşmede, Suriye ve bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra güvenlik ve istikrarı sağlamaya yönelik diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Barrack başkanlığındaki heyette, ABD Senatosu Üyesi Jeanne Shaheen ile Temsilciler Meclisi Üyesi Joe Wilson da yer aldı.

