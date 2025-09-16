16 Eylül 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri İşgalci İsrail Gazze'de kara harekatına başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2025 02:48 Güncelleme: 16.09.2025 03:49
Katil İsrail işgalci ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgede sürdürdüğü katliamlarında on binlerce kişi yaşamını yitirdi. Gazze'de bombardımanlarını sürdüren İsrail ordusu hava harekatlarından sonra kara harekatına da resmen başladı.

Bir süredir Gazze Şeridi'ni tanklarla kuşatan İsrail ordusunun hava saldırıları sürerken Gazze'ye karadan da girildiği bildirildi.

İşgalci İsrail bir süredir Gazze'nin tam işgali için hazırlıklar yaparken, yedek askerler orduya çağırılıp tanklarla Gazze kuşatma altına alınıyordu. Bombardımanların sürdüğü Gazze'ye İsrail ordusu kara harekatına başladı.

Operasyona ilişkin resmi açıklama yapılmasa da bölgeden yoğun çatışma ve bombardıman haberleri geliyor.

Ayrıntılar gelecek...

