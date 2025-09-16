16 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Katil İsrail’den Yemen’e saldırı! İşte bombaların düştüğü anlar
Katil İsrail’den Yemen’e saldırı! İşte bombaların düştüğü anlar

Katil İsrail’den Yemen’e saldırı! İşte bombaların düştüğü anlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.09.2025 16:29
Yemen basını, İsrail'in Hudeyde Limanı'na 12 saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. İşte bölgeden gelen sıcak görüntüler…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Katil İsrail’den Yemen’e saldırı! İşte bombaların düştüğü anlar
Katil İsrail Yemen’i bir kez daha vurdu!
Katil İsrail Yemen’i bir kez daha vurdu!
Katil İsrail’den Yemen’e saldırı! İşte bombaların düştüğü anlar
Katil İsrail’den Yemen’e saldırı! İşte bombaların düştüğü anlar
Başkan Erdoğan’ın o sözleri katil Netanyahu’yu rahatsız etti!
Başkan Erdoğan'ın o sözleri katil Netanyahu'yu rahatsız etti!
Almanya ve İsveç’ten Gazze’ye saldırılara tepki!
Almanya ve İsveç’ten Gazze’ye saldırılara tepki!
İsrail Gazze’ye kara operasyonu başlattı!
İsrail Gazze’ye kara operasyonu başlattı!
İsrail Gazze’de işgali genişletiyor!
İsrail Gazze'de işgali genişletiyor!
Japon Prenses Mikasa’dan İstanbul’da kültürel temaslar
Japon Prenses Mikasa’dan İstanbul’da kültürel temaslar
ABD’nin silah satışları iptal oldu!
ABD’nin silah satışları iptal oldu!
Rehine yakınları Netanyahu’yu protesto etti!
Rehine yakınları Netanyahu'yu protesto etti!
Emmy’e Gazze damgası: Filistin’e özgürlük
Emmy'e Gazze damgası: Filistin'e özgürlük
Gazze’de kuzeyden güneye göç başladı
Gazze'de kuzeyden güneye göç başladı
Katil İsrail Gazze’yi tamamen işgale başladı
Katil İsrail Gazze’yi tamamen işgale başladı
Daha Fazla Video Göster