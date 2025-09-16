16 Eylül 2025, Salı

Haberler Gündem Videoları Katil İsrail Gazze’yi tamamen işgale başladı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2025 09:07
Güncelleme:16.09.2025 09:07
Katliam tankları topyekün işgal için Gazze’ye girdi. Emekli Albay İbrahim Keleş ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yeliz Albayrak, A Haber’de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
