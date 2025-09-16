16 Eylül 2025, Salı
Başkan Erdoğan'ı hedef alan Netanyahu'ya tepki: Sözleri yok hükmündedir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katil İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Netanyahu'ya tepki gösteren Çelik, "Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu’nun sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir. " ifadelerini kullandı.