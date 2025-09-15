Togg T10F satışa çıktı! İşte yerli gururun özellikleri! Fiyatı belli oldu

15 Eylül 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2025 08:49 Güncelleme: 15.09.2025 10:14
Togg T10F, test süreçlerini başarıyla tamamlayarak özgün tasarımı, artırılmış menzili ve teknolojik donanımıyla kendisine hayran bıraktı. EURO NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız alan Togg T10F'in ön siparişleri bugün saat 10.00'da alınmaya başlandı. Öte yandan Togg'un standart menzil fiyatı 1.878.000 TL oldu.

Test süreçlerini sorunsuz şekilde geride bırakan Togg T10F, özgün tasarımı ve ileri seviye özellikleriyle öne çıktı. Genişletilmiş menzili ve donanım açısından sunduğu yeniliklerle dikkat çeken model, daha şimdiden yoğun ilgi toplamayı başardı.

İŞTE YENİ TOGG'UN ÖZELLİKLERİ

100 BİN LİRAYA ÖN SİPARİŞ

100 bin lirası olan Togg T10F için ön sipariş verebiliyor. Sonrasında ise açıklanan fiyat da ödenerek T10F satın alınacak.

İŞTE FİYATLAR

V1 RWD Standart Menzil 1.878.000 ₺

V1 RWD Uzun Menzil 2.188.000 ₺

V2 RWD Uzun Menzil 2.363.000 ₺

OPSİYONLAR DA BELLİ OLDU

GÜVENLİK TESTLERİNİ 5 YILDIZ İLE GEÇTİ

Togg, geçtiğimiz günlerde aldığı EURO NCAP'ten 5 yıldızla en yüksek güvenlik derecesini alarak, güvenlik konusunda ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha kanıtladı. T10X ile elde edilen bu başarı, T10F'in de aynı güvenlik standartlarını taşıyacağının bir göstergesi olarak görülüyor. Türkiye'nin ilk yerli araç markası olarak küresel pazarda da başarılar elde etmeyi hedefleyen Togg, güvenlik ve teknolojiye verdiği önemle uluslararası rekabette güçlü bir konuma geliyor.

Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde T10F ile test sürüşü gerçekleştirdi (AA)Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde T10F ile test sürüşü gerçekleştirdi (AA)

ÇEŞİTLİ TEKNİK ÖZELLİKLER VE MENZİL SEÇENEKLERİ

Togg T10F, farklı ihtiyaçlara yönelik üç farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara sunulacak.

RWD (Arkadan İtiş) Standart Menzil: 160 kW (218 beygir) güç ve 350 Nm tork üreten bu versiyon, 350+ kilometre menzil sunan 52,4 kWh batarya kapasitesine sahip olacak.

Togg T10F (Reuters)Togg T10F (Reuters)

RWD (Arkadan İtiş) Uzun Menzil: Aynı motor gücüne sahip olan bu versiyon, 88,5 kWh batarya kapasitesiyle menzili 600 kilometreye kadar çıkaracak.

AWD (Dört Çeker) Çift Motorlu: 700 Nm tork üreten çift motorlu versiyonun ise 530 kilometreye kadar menzil sunması hedefleniyor.

Togg T10F’in ilk teslimatı Başkan Erdoğan’aTogg T10F’in ilk teslimatı Başkan Erdoğan’a TOGG T10F'İN İLK TESLİMATI BAŞKAN ERDOĞAN'A

