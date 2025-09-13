Togg T10F’in ilk teslimatı Başkan’a! Erdoğan direksiyona geçti

T10F'in Urla ve Mardin olarak 2 farklı renk seçeneği bulunuyor. (A Haber arşiv)



İKİ YENİ RENK SEÇENEĞİ

T10F'in yeni dış renkleri "Urla" ve "Mardin" de Türkiye'nin güzelliklerinden ilhamla tasarlandı. T10F'in yeni rengi Urla, Ege'nin dinginliğini ve rafine zevklerini yansıtıyor. Urla yeşili, Ege'nin sakin gücünü T10F'in modern tasarımıyla buluşturarak kullanıcılarına yolculuklarında eşsiz bir doğallık katıyor. T10F'in yeni mavi rengi Mardin'in ilhamı ise Anadolu'nun kadim şehrinin tatlı mirası mavi badem şekerinden alındı.



T10F tıpkı T10X gibi Togg'un dijital platformu Trumore ile bağlantılı bir deneyim sunacak. Kullanıcılar Trumore ile fintek, insurtek, blokzinciri, IoT, yapay zeka gibi yeni nesil teknolojilerle kişiselleştirilmiş, kullanıcı odaklı, akıllı ve empatik bir deneyimin parçası olacak.



Aracın tasarımı akıcı, dinamik ve zarif çizgilerle kendini gösteriyor. "Duality" kavramı T10F'in hatlarında farklı oranlarla göze çarpıyor. Lale motifinin yatay çizgilerle işlendiği T10F, sportif fastback siluetiyle ileriye atılmaya hazır bir duruş sergiliyor. Coupe tavan çizgisi ve gövdeye gömülü kapı kolları, estetik bir tercihin ötesinde aerodinamik verimliliği artıran mühendislik dokunuşları olarak dikkat çekiyor. Bu yaklaşım, cihazın menzilini 623 kilometreye uzatan faktörler arasında yer alıyor. T10F'in ön tasarımı, sportif ve atletik bir kimlik ortaya koyuyor. Lale motifleri, krom detaylar ve keskin kaput çizgileri markanın imzasını öne çıkarırken farların içindeki dörtgen ve elmas formlar logoya zarif bir gönderme yapıyor. Arka bölümde yatay olarak uzanan stop lambaları ve hafif spoiler dokunuşu, dinamizm ile zarafeti buluşturuyor. Lale formundan esinlenen far detayları, cihaza güçlü bir bütünlük kazandırıyor.