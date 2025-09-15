Kılıçdaroğlu "ben Kemal geliyorum" der mi? A Haber’de çarpıcı analiz: İmamoğlu'nun gölgesinde vesayet isteği!

Şaibeli Kurultay davasının bugün gerçekleşecek duruşmasında CHP Genel Merkezi'nde gergin bir bekleyiş hakim. CHP Genel Merkezi önünde son durumu aktaran A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, canlı yayına bağlanarak gergin bekleyişi aktardı. A Haber'e katılan uzman isimler ise yarın görülecek şaibeli kurultay davasında CHP'ye mutlak butlan kararının gelme ihtimalini konuştu.

CHP'DE ALARMIN RENGİ KIRMIZI

CHP'de alarmın renginin kırmızıya döndüğünü belirten Kurşun, CHP'nin olası mutlak butlan senaryoları üzerine konuşarak CHP Genel Merkezi önünden şu bilgileri aktardı:

"CHP'de alarmın rengi kırmızıya dönmüş durumda. Tüm senaryolar mutlak butlan üzerine kurulmuş durumda. Mahkeme yarın saat 10'da bir karar verecek. Ancak bir taraftan içeriye maskelerin stoklandığı mutlak butlan kararı çıkarsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci Olağan Kongresi iptal edilmiş olacak. Dolayısıyla da 3-5 Kasım 2023 tarihinin öncesine dönülecek. Bununla Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin tekrar görev başına dönmesi bekleniyor.

Bu nedenle hem Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine karşı hem de güçlerinin emniyet tedbirlerine karşı maskelerin, makarnaların, yiyeceklerin ve limonların stoklandığı belirtiliyor."