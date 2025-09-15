15 Eylül 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 15.09.2025 00:37 Güncelleme: 15.09.2025 01:35
Kılıçdaroğlu ben Kemal geliyorum der mi? A Haber’de çarpıcı analiz: İmamoğlu’nun gölgesinde vesayet isteği!

102'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan CHP'de bir tarafta kutlamaya çalışma çabaları sürerken bir yandan da başında şaibeli kurultayın olduğu yolsuzluk, rüşvet gibi pek çok soruşturma ile CHP çalkalanmaya devam ediyor. Konuya ilişkin CHP Genel Merkezi önünden son durumu aktaran A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, bugün görülecek şaibeli kurultay davası öncesinde CHP’de alarmın renginin kırmızıya döndüğünü söyleyerek gergin bekleyişi anlattı.  A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler ise olası mutlak butlan kararında eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeninden partinin başına geçip geçmeyeceği konusunu değerlendirdi.

Şaibeli Kurultay davasının bugün gerçekleşecek duruşmasında CHP Genel Merkezi'nde gergin bir bekleyiş hakim. CHP Genel Merkezi önünde son durumu aktaran A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, canlı yayına bağlanarak gergin bekleyişi aktardı. A Haber'e katılan uzman isimler ise yarın görülecek şaibeli kurultay davasında CHP'ye mutlak butlan kararının gelme ihtimalini konuştu.

A HABER'DE ÇARPICI ANALİZ: İMAMOĞLU'NUN GÖLGESİNDE VESAYET İSTEĞİ! .

CHP'DE ALARMIN RENGİ KIRMIZI

CHP'de alarmın renginin kırmızıya döndüğünü belirten Kurşun, CHP'nin olası mutlak butlan senaryoları üzerine konuşarak CHP Genel Merkezi önünden şu bilgileri aktardı:

"CHP'de alarmın rengi kırmızıya dönmüş durumda. Tüm senaryolar mutlak butlan üzerine kurulmuş durumda. Mahkeme yarın saat 10'da bir karar verecek. Ancak bir taraftan içeriye maskelerin stoklandığı mutlak butlan kararı çıkarsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci Olağan Kongresi iptal edilmiş olacak. Dolayısıyla da 3-5 Kasım 2023 tarihinin öncesine dönülecek. Bununla Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin tekrar görev başına dönmesi bekleniyor.

Bu nedenle hem Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine karşı hem de güçlerinin emniyet tedbirlerine karşı maskelerin, makarnaların, yiyeceklerin ve limonların stoklandığı belirtiliyor."

"İMAMOĞLU'NUN GÖLGESİNDE VESAYET İSTEĞİ"

Hukukçu-AK Parti MDK Üyesi Av. Aydoğan Ahıakın: Hukuki manada CHP üst yönetimi meşru olanı gari meşru göstermeye çalışıyorlar. Siyasetin ve hukukun verdiği kararları bir algı çalışmasıyla nasıl CHP'yi yerel seçimlerde küçük partilere mahkum ettilerse bugün de CHP'yi İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde ve vesayetine teslim ediyorlar.

Cumhuriyetle yaşıt bir parti hukuk düzenini tanımıyor ve hukuk düzeninin dışına çıkıyor. İBB'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını yargı mensuplarını hedef gösteriyorlar. Bununla da yargı düzenini yok sayıyor. Bu ne demek? Demokratik siyasetin dışına çıkarmak demek.

"MUTLAK BUTLAN İHTİMALİ KAÇINILMAZ…"

Gazeteci Kurtuluş Tayiz: Yarın bu karar ne olursa olsun aslında CHP açısından Kemal Bey gelse de Kemal Bey gelmeyip İmamoğlu ve kliği yönetime devam etse de Cumhuriyet Halk Partisi açısından açmaz devam edecek. Kriz ve kaos derinleşecek.

Ayrıca İstanbul kararından sonra ben mutlak butlanın kaçınılmaz diye görüyorum. Belki yarın duruşma ertelenebilir.

İÇ CEPHEYİ ÇÖKERTME PLANI!

Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar: Oylamaya hile karıştırmak ve delege iradesini fesata uğratmak. Bu iki suç siyaseti dizayn etmek için işin bir de güvenlik boyutunu izah etmek istiyorum. Bu ikisini yapmak için rüşvet ve iltikap suçunu işliyorsunuz. Bunlar yüz kızartıcı suçlar. Bununla anlıyoruz ki iradenizin dışında size dışardan bir yerden zorlama var. Bu zorlama ile öyle bir güdülenmişsiniz ki bu suçları işleyerek siyasi iktidarı elde etmeye çalışıyorsunuz. Buradaki hedef Sayın Cumhurbaşkanının devrilmesi söz konusu. Bunu yaparken yapmaya çalıştıkları şey iç cepheyi çökertmeye çalışmak.

