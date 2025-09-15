A Haber’de çarpıcı analiz: İmamoğlu’nun gölgesinde vesayet isteği! .

102'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan CHP'de bir tarafta kutlamaya çalışma çabaları sürerken bir yandan da başında şaibeli kurultayın olduğu yolsuzluk, rüşvet gibi pek çok soruşturma ile CHP çalkalanmaya devam ediyor. Konuya ilişkin CHP Genel Merkezi önünden son durumu aktaran A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, yarın görülecek şaibeli kurultay davası öncesinde CHP’de alarmın renginin kırmızıya döndüğünü söyleyerek gergin bekleyişi anlattı. A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler ise olası mutlak butlan kararında eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeninden partinin başına geçip geçmeyeceği konusunu değerlendirdi.