CHP'de şaibeli kurultay davasına erteleme kararı! Genel merkezde son durum ne?
CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği ve Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay'a ilişkin ortaya atılan şaibe iddiaları sonrası açılan davanın beşinci celsesi bugün görüldü. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren duruşmada herhangi bir ara karar çıkmadı. Mahkeme, davayı 24 Ekim 2025 Cuma gününe erteledi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, duruşmanın ardından CHP Genel Merkezi’nden son gelişmeleri aktardı.
DAVA 24 EKİM'E ERTELENDİ
Saat 09.55 itibarıyla başlayan dava yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Davada ara karar çıkmazken duruşma tarihi 24 Ekim 2025'e ertelendiği açıklandı.
A HABER MUHABİRİ İLTER YEŞİLTAŞ CHP GENEL MERKEZİ ÖNÜNDEN AKTARDI
Son durumu CHP Genel Merkezi'nden aktaran A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, şu notları paylaştı:
"CHP kurmayları, dava öncesi yapılan görüşmelerde hem fiziki hem de hukuki olarak direneceklerini ifade etmişti. Fiziki direnişten kasıt; 3 bin adet maske temin edilmesi, limon, yiyecek ve içecek siparişi verilmesiydi. Bu hazırlıklar kapsamında CHP Gençlik Kolları'na talimat verildiği belirtildi. Eğer mahkemeden "mutlak butlan" kararı çıkarsa, direnişe geçileceği yönünde hazırlık yapıldı.
"CHP'LİLER "MUTLAK BUTLAN" KARARINA KARŞI DİRENECEKLERİNİ AÇIKLADI"
Gençlik Kolları üyeleri, "mutlak butlan" kararına ihtimal verilerek genel merkezde nöbet tutmaya başladı. Görüştüğümüz kurmaylar, "MYK üyeleri, milletvekilleri, il ve ilçe başkanları olarak nöbet tutacağız. Mahkemeden çıkabilecek olan mutlak butlan kararına karşı direneceğiz," ifadelerini kullandı.
Gençlik Kolları üyeleri, "mutlak butlan" kararına ihtimal verilerek genel merkezde nöbet tutmaya başladı. Görüştüğümüz kurmaylar, "MYK üyeleri, milletvekilleri, il ve ilçe başkanları olarak nöbet tutacağız. Mahkemeden çıkabilecek olan mutlak butlan kararına karşı direneceğiz," ifadelerini kullandı.
Mahkemenin başlamasının ardından davanın 24 Ekim 2025 Cuma gününe ertelendiği açıklandı. Erteleme kararının ardından görüştüğümüz parti yetkilileri, kararı "kötünün iyisi" şeklinde değerlendirdi. CHP Genel Merkezi'nde ise temkinli bir iyimser hava hâkim.
Öte yandan, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bazı tepkiler de vardı. Partililer, Kılıçdaroğlu'ndan "Mutlak butlan tartışmaları sürerken partiye kayyum atanırsa, bu görevi asla kabul etmem" şeklinde net bir çıkış yapmasını beklediklerini ifade etti.
CHP'LİLERDEN KILIÇDAROĞLU'NA SİTEM
Dava erteleme kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ne düşündüğü sorusuna ise kurmaylar, "Genel Başkanımız bunu bekliyordu, sürpriz olmadı," yanıtını verdi.
Dava erteleme kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ne düşündüğü sorusuna ise kurmaylar, "Genel Başkanımız bunu bekliyordu, sürpriz olmadı," yanıtını verdi.
CHP'de temkinli bir iyimserliğin nedeni ise duruşma sırasında yaşanan önemli bir gelişme: Davacı vekili, yani Lütfü Savaş ve diğer dava açan delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen, mahkemeye "Eğer bu duruşmada erteleme kararı verecekseniz, 22. Olağanüstü Kurultay sürecinin durdurulmasını talep ediyoruz," şeklinde bir başvuruda bulundu. Ancak bu talep, mahkeme başkanı tarafından reddedildi. CHP'liler, bu ret kararını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi."
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Veri Analizi Okulu Sonuçları Sorgulama | YÖK Veri Analizi Okulu başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- Miktarlar değişiyor: Sosyal yardım alanlara 16.88’lik oranla yeni tablo! 65 yaş, engelli aylığı, dul ve yetim…
- Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- TOKİ’den Yüzde 25 İndirim Fırsatı: Başvuru tarihi ve şartları belli oldu! Tapunuzu hemen almak için bilmeniz gerekenler
- 318 kişilik TÜBİTAK iş ilanı: Üniversite öğrencisi alımı başvuru şartları ve sınıf kriterleri
- Adıyaman'da deprem! Malatya, Elazığ, Diyarbakır... Az önce kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu? AFAD son dakika
- Bu 4 davranışa sahipseniz yeni kişilik tipine dahilsiniz! Sizi diğerlerinden ayıran özellikleri öğrenin
- YKS EK TERCİH 2-4 YILLIK BOŞ KONTENJANLAR | YKS 2. tercihlerde boşta kalan bölüm ve üniversiteler belli oldu mu?
- YKS 2. tercihler bugün başlar mı, son durum ne? ÖSYM AİS YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?
- İstanbul Zamlı AKBİL ÜCRETLERİ 2025 | Öğrenci, tam, aylık abonman İstanbulkart fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
- Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 15 Eylül evde bakım ödemesi yatan iller listesi...
- Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak yağış tüm haftayı saracak! İstanbul, Ankara, Samsun... Şemsiyesiz çıkmayın