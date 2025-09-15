CHP’de şaibeli kurultay davasına erteleme kararı! Genel merkezde son durum ne?

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP Genel Merkezi binasının önünden son durumu aktardı (Ekran görüntüsü)

CHP'LİLERDEN KILIÇDAROĞLU'NA SİTEM



Dava erteleme kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ne düşündüğü sorusuna ise kurmaylar, "Genel Başkanımız bunu bekliyordu, sürpriz olmadı," yanıtını verdi.

CHP'de temkinli bir iyimserliğin nedeni ise duruşma sırasında yaşanan önemli bir gelişme: Davacı vekili, yani Lütfü Savaş ve diğer dava açan delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen, mahkemeye "Eğer bu duruşmada erteleme kararı verecekseniz, 22. Olağanüstü Kurultay sürecinin durdurulmasını talep ediyoruz," şeklinde bir başvuruda bulundu. Ancak bu talep, mahkeme başkanı tarafından reddedildi. CHP'liler, bu ret kararını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi."