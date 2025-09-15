CHP’de şaibeli kurultay davasına erteleme kararı! Genel merkezde son durum ne?

15 Eylül 2025, Pazartesi
15.09.2025
CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği ve Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay'a ilişkin ortaya atılan şaibe iddiaları sonrası açılan davanın beşinci celsesi bugün görüldü. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren duruşmada herhangi bir ara karar çıkmadı. Mahkeme, davayı 24 Ekim 2025 Cuma gününe erteledi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, duruşmanın ardından CHP Genel Merkezi’nden son gelişmeleri aktardı.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın beşinci celsesi bugün (15 Eylül 2025) görüldü.

DAVA 24 EKİM'E ERTELENDİ

Saat 09.55 itibarıyla başlayan dava yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Davada ara karar çıkmazken duruşma tarihi 24 Ekim 2025'e ertelendiği açıklandı.

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP Genel Merkezi binasının önünden son durumu aktardı

A HABER MUHABİRİ İLTER YEŞİLTAŞ CHP GENEL MERKEZİ ÖNÜNDEN AKTARDI

Son durumu CHP Genel Merkezi'nden aktaran A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, şu notları paylaştı:
"CHP kurmayları, dava öncesi yapılan görüşmelerde hem fiziki hem de hukuki olarak direneceklerini ifade etmişti. Fiziki direnişten kasıt; 3 bin adet maske temin edilmesi, limon, yiyecek ve içecek siparişi verilmesiydi. Bu hazırlıklar kapsamında CHP Gençlik Kolları'na talimat verildiği belirtildi. Eğer mahkemeden "mutlak butlan" kararı çıkarsa, direnişe geçileceği yönünde hazırlık yapıldı.
"CHP'LİLER "MUTLAK BUTLAN" KARARINA KARŞI DİRENECEKLERİNİ AÇIKLADI"

Gençlik Kolları üyeleri, "mutlak butlan" kararına ihtimal verilerek genel merkezde nöbet tutmaya başladı. Görüştüğümüz kurmaylar, "MYK üyeleri, milletvekilleri, il ve ilçe başkanları olarak nöbet tutacağız. Mahkemeden çıkabilecek olan mutlak butlan kararına karşı direneceğiz," ifadelerini kullandı.
Mahkemenin başlamasının ardından davanın 24 Ekim 2025 Cuma gününe ertelendiği açıklandı. Erteleme kararının ardından görüştüğümüz parti yetkilileri, kararı "kötünün iyisi" şeklinde değerlendirdi. CHP Genel Merkezi'nde ise temkinli bir iyimser hava hâkim.
Öte yandan, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bazı tepkiler de vardı. Partililer, Kılıçdaroğlu'ndan "Mutlak butlan tartışmaları sürerken partiye kayyum atanırsa, bu görevi asla kabul etmem" şeklinde net bir çıkış yapmasını beklediklerini ifade etti.
CHP'LİLERDEN KILIÇDAROĞLU'NA SİTEM

Dava erteleme kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ne düşündüğü sorusuna ise kurmaylar, "Genel Başkanımız bunu bekliyordu, sürpriz olmadı," yanıtını verdi.
CHP'de temkinli bir iyimserliğin nedeni ise duruşma sırasında yaşanan önemli bir gelişme: Davacı vekili, yani Lütfü Savaş ve diğer dava açan delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen, mahkemeye "Eğer bu duruşmada erteleme kararı verecekseniz, 22. Olağanüstü Kurultay sürecinin durdurulmasını talep ediyoruz," şeklinde bir başvuruda bulundu. Ancak bu talep, mahkeme başkanı tarafından reddedildi. CHP'liler, bu ret kararını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi."
