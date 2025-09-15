15 Eylül 2025, Pazartesi

CHP'de şaibeli kurultay davasına erteleme kararı! Genel merkezde son durum ne?
CHP’de şaibeli kurultay davasına erteleme kararı! Genel merkezde son durum ne?

CHP'de şaibeli kurultay davasına erteleme kararı! Genel merkezde son durum ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2025 22:11
Güncelleme:15.09.2025 22:11
CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği ve Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay'a ilişkin ortaya atılan şaibe iddiaları sonrası açılan davanın beşinci celsesi bugün görüldü. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren duruşmada herhangi bir ara karar çıkmadı. Mahkeme, davayı 24 Ekim 2025 Cuma gününe erteledi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, duruşmanın ardından CHP Genel Merkezi’nden son gelişmeleri aktardı..
