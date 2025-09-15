CHP’de şaibeli kurultay davasına erteleme kararı! Genel merkezde son durum ne?

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği ve Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay'a ilişkin ortaya atılan şaibe iddiaları sonrası açılan davanın beşinci celsesi bugün görüldü. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren duruşmada herhangi bir ara karar çıkmadı. Mahkeme, davayı 24 Ekim 2025 Cuma gününe erteledi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, duruşmanın ardından CHP Genel Merkezi’nden son gelişmeleri aktardı..

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN