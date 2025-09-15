Başkan Erdoğan’dan Katar’dan dünyaya tarihi mesaj: İsrail’i durduracak güce sahibiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'daki İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, Katar'daki İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan Katar'a destek mesajı vererek "İsrail haydutluğu farklı boyuta taşıdı. İsrail'in saldırganlığı durdurulmalı" dedi.

Başkan Erdoğan İsrail'e karşı somut adım atılması gerektiğini belirterek "Bazı ülkelerin Filistin devletini tanıma adımı olumludur. Ancak bu adımlar İsrail'e yönelik yaptırımlarla desteklenmelidir. İsrail'i durduracak güce sahibiz. İsrail'in engelleyecek imkanlarımızın olduğunu farkındayız. İsrail'in ekonomik olarak sıkıştırılması gerekiyor.Yeteneklerimizi ve tecrübelerimizi siz kardeşlerimizle paylaşmaya hazır olduğumuzu bilmenizi isterim." şeklinde mesaj verdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Soykırımcı İsrail Katar'a saldırı düzenledi. Saldırıda şehit olanlara Allahtan rahmet diliyorum.

İsrail bölge için tehdit. İsrail'in saldırganlığı durdurulmalı. Karşımızda landan beslenen bir terör zihniyeti var. İşlediği suçlar cezası kaldığı halen ayakta durabiliyor.

İsrail'e destek verenler de tepkili. Bazı ülkelerin Filistin devletini tanıma adımı olumludur. Ancak bu adımar İsrail'e yönelik yaptırımlarla desteklenmelidir.

İsrail'i durduracak güce sahibiz. İsrail'in engelleyecek imkanlarımızın olduğunu farkındayız. İsrail'in ekonomik olarak sıkıştırılması gerekiyor. Son dönemde haddini bilmez bazı aktörlerin kısa vadede durmayacağını, işgal ve istikrarsızlık politikalarına hız vereceğini biliyoruz. Bunu engelleyecek imkânlarımızın olduğunun farkındayız. Artık bazı alanlarda kendi kendine yeter seviyeye ulaşmamız şarttır. Bunların başında caydırıcı bir savunma sanayi ve kalkınma gelmektedir. Yeteneklerimizi ve tecrübelerimizi siz kardeşlerimizle paylaşmaya hazır olduğumuzu bilmenizi isterim.

Türkiye olarak bir buçuk senedir israil ile tüm ticari işlemleri durdurduk.

