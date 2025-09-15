15 Eylül 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Başkan Erdoğan: İsrail’i durduracak güce sahibiz

Başkan Erdoğan: İsrail'i durduracak güce sahibiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2025 17:13
Güncelleme:15.09.2025 17:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'daki İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi’nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan Katar'a destek mesajı vererek "İsrail haydutluğu farklı boyuta taşıdı. İsrail'in saldırganlığı durdurulmalı" dedi. Başkan Erdoğan İsrail'e karşı somut adım atılması gerektiğini belirterek "Bazı ülkelerin Filistin devletini tanıma adımı olumludur. Ancak bu adımlar İsrail'e yönelik yaptırımlarla desteklenmelidir. İsrail'i durduracak güce sahibiz. İsrail'in engelleyecek imkanlarımızın olduğunu farkındayız. İsrail'in ekonomik olarak sıkıştırılması gerekiyor.Yeteneklerimizi ve tecrübelerimizi siz kardeşlerimizle paylaşmaya hazır olduğumuzu bilmenizi isterim." şeklinde mesaj verdi.
