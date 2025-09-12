Başkan Recep Tayyip Erdoğan: İstanbul’a sevdamız bitmez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

Aziz İstanbullular, kültür sanat edebiyat camiamızın kıymetli mensupları sizleri hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Güzel İstanbul'da sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sergide emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.

3 yıl önce aramızdan ayrılan Ayhan Türker'i rahmetle yad ediyorum. Cenabı Allah mekanını cennet eylesin.

İstanbul'da yaşayan sanatseverler bu sergiyi ziyaret edeceklerdir. Diğer illerimizdeki İstanbul aşıklarının da bu sanat şölenini bizzat yerinde gelip göreceklerine inanıyorum. Sanata ve İstanbul'a gönül veren tüm kardeşlerimi sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum.

Bu topraklar dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır. Anadolu'da üretilen eserler asırlar boyunca halka halka tüm cihana yayılmıştır. Biz de millet olarak son derece önemli katkılar yaptık. İnsanlığa pek çok değer kazandırdık.

Bakın Ahmet Hamdi Tanpınar 1932 yılında verdiği bir mülakatta sanatı nasıl anlatıyor; Sanatın gayesi güzelliktir. 'Güzellik bir kemaldir'

"İSTANBUL BİN YILDIR YOĞURDUĞUMUZ SANAT HAMURUDUR"

Kültür varlıklarımızla gönül coğrafyamızda yıldız gibi parladık. Bu yıldızların en göz kamaştıranı İstanbul'dur. İstanbul bin yıldır yoğurduğumuz sanat hamurudur.

İstanbul medeniyet, tarih, ilim ve sanat demektir. İstanbul 3 kıtada adına hutbelerin okunduğu şehirdir. Bu şehir kutsal emanetlere ev sahipliği yapan bir şehirdir.

Birçok kıtada bulundum. Tarihiyle tabiatıyla her metrekaresine nakış nakış işlenmiş güzellikleriyle İstanbul gibisini görmedim.

Gazze'den Suriye'ye, Somali'den Sudan'a, Kafkasya'dan Balkanlar'a, nerede varsak orada İstanbullu olmanın hakkını vermeye çalışıyoruz.

İstanbul için hiçbir zaman yaptıklarımızla yetinmedik, yetinmeyeceğiz. İstanbulluların hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Bu can bu tende olduğu müddetçe İstanbul'a olan sevdamız bitmeyecek.

"MAZLUMUN YANINDA OLMAYI İSTANBUL ÖĞRETTİ"

Pes etmemeyi bu şehrin sokaklarında öğrendik. Şefkat ve vicdanı İstanbul öğretti. Mazlumun yanında olmayı burası öğretti. Büyük düşünmeyi, iddialı hedeflere ulaşmak için koşmayı bize İstanbul öğretti.

Türkiye Yüzyılı ilim, kültür ve sanat erbabımızın eserleriyle şekillenecektir."

Başkan Erdoğan konuşmasının ardından Necip Fazıl Kısakürek'in 'Canım İstanbul' şiirini okudu:

İstanbul benim canım; Vatanım da vatanım... İstanbul, İstanbul...

Tarihin gözleri var, surlarda delik delik;

Servi, endamlı servi, ahirete perdelik...

Bulutta şaha kalkmış Fatih'ten kalma kır at;

Pırlantadan kubbeler, belki bir milyar kırat...

Şahadet parmağıdır göğe doğru minare;

Her nakışta o mana: Öleceğiz ne çare? ..

Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet;

Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet...O manayı bul da bul!

İlle İstanbul'da bul! İstanbul, İstanbul...

Yeditepe üstünde zaman bir gergef işler!

Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler...

Eyüp öksüz, Kadıköy süslü, Moda kurumlu,

Adada rüzgar, uçan eteklerden sorumlu.

Her şafak Hisarlarda oklar çıkar yayından

Hala çığlıklar gelir Topkapı Sarayından.

Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar;

Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar...

Gecesi sünbül kokan

Türkçesi bülbül kokan,

İstanbul, İstanbul...