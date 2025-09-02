02 Eylül 2025, Salı
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret!

02.09.2025
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret!

TBMM eski başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Hikmet Çetin MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. MHP Genel Merkezi'nde baş başa yapılan görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Bahçeli'nin Çetin ile samimi görüntüsü dikkat çekti.

Konuya ilişkin MHP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TBMM eski başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Hikmet Çetin'den MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret. MHP Genel Merkezi'nde baş başa yapılan görüşme yaklaşık bir saat sürdü ve Sayın Bahçeli, Sayın Çetin'i samimi bir şekilde uğurladı…"

