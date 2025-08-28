Tarihi Terörsüz Türkiye komisyonu 7. kez toplandı! Önceki dönem TBMM Başkanları dinleniyor | Hikmet Çetin’den Bahçeli’ye teşekkür

(FOTO: AA )

11 ESKİ MECLİS BAŞKANI DİNLENİYOR

Komisyonun bugün yapılan toplantısında 11 eski Meclis Başkanı dinleniyor. Her başkana 20 dakika süre verilirken sürece ilişkin görüş ve önerileri alınıyor.

"SAYIN DEVLET BAHÇELİ VE ONA DESTEK VEREN ARKADAŞLARI KUTLAMAK İSTİYORUM"

Toplantıda söz alan eski CHP Genel Başkanı ve Meclis Başkanı Hikmet Çetin, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Çetin, "Sayın Devlet Bahçeli ve ona destek veren arkadaşları kutlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan dünkü 6. Toplantıda Barolar Birliği Başkanı ve 10 ilden baro başkanları dinlenmişti.