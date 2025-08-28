Tarihi Terörsüz Türkiye komisyonu 7. kez toplandı! Önceki dönem TBMM Başkanları dinleniyor | Hikmet Çetin’den Bahçeli’ye teşekkür
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 7'nci kez toplandı. Toplantıda 11 eski Meclis başkanı dinleniyor. Öte yandan Eski CHP Genel Başkanı ve Meclis Başkanı Hikmet Çetin, söz alarak Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bu haftaki üçüncü toplantısını bugün gerçekleştirdi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun toplantısına başkanlık ediyor.
11 ESKİ MECLİS BAŞKANI DİNLENİYOR
Komisyonun bugün yapılan toplantısında 11 eski Meclis Başkanı dinleniyor. Her başkana 20 dakika süre verilirken sürece ilişkin görüş ve önerileri alınıyor.
"SAYIN DEVLET BAHÇELİ VE ONA DESTEK VEREN ARKADAŞLARI KUTLAMAK İSTİYORUM"
Toplantıda söz alan eski CHP Genel Başkanı ve Meclis Başkanı Hikmet Çetin, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Çetin, "Sayın Devlet Bahçeli ve ona destek veren arkadaşları kutlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan dünkü 6. Toplantıda Barolar Birliği Başkanı ve 10 ilden baro başkanları dinlenmişti.
