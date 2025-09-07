Almanya Başbakanı Merz’den Putin itirafı: Baskı yapacak gücümüz yok! Amerika’ya bağımlıyız

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"ABD'NİN YARDIMINA BAĞIMLIYIZ"

Merz, "Şu anda Putin'e yeterli baskı uygulayamıyoruz. ABD'nin yardımına bağımlıyız. Çin, Hindistan, Brezilya ve dünyanın diğer ülkeleri Rusya ile açıkça ilişki kuruyor ve yeni bir ortaklık ortaya çıkıyor. Bu yüzden beni endişelendiren ve itiraf etmeliyim ki rahatsız eden şey, Biz Avrupalıların şu anda dünyada aslında oynamak istediğimiz rolü oynamıyor olmamızdır" dedi.