Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ın son konuşması ortaya çıktı! Vahşice katledildi

İŞLETME SAHİBİNİN İFADESİ

Ruhsat sahibi Bilal Bilgin, sabah saatlerinde jandarmaya ifade verdi. Bilgin tutanakta, olay anını şöyle anlattı: "Mustafa mutfağa girdi, Ercan beye 'niye geldin buraya' dedi. Ardından elindeki bıçakla saldırdı. Benim üzerime de yürüyerek öldürmeye teşebbüs etti. Şikayetçiyim ve davacıyım."

Bilgin, saldırganın geçmişte işletmeye zarar verdiğini, camları kırdığını ve ceza aldığı için cezaevine girdiğini de ifade etti.