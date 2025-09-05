Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın son konuşması ortaya çıktı! Vahşice katledildi
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, Çekmeköy’de 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Türkiye’yi sarsan bu olayın perde arkası aydınlanmaya başladı. Kayhan’ın olay günü “Çok tehdit aldım ama korkmadım” dediği ortaya çıktı.
İstanbul'da Çekmeköy ilçesi Ömerli Mahallesi'nde önceki akşam Yeşil Oba isimli restoranda yaşanan olayda, İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58) gayriresmi ortağı olduğu mekanda daha önce komi olarak çalışan 19 yaşındaki Mustafa Can Gül'ün gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.
"Kadına karşı şiddet", "ısrarlı takip", "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından kaydı olduğu ve 9 Kasım 2024 ile 15 Ocak 2025 arasında Maltepe Cezaevi'nde kaldığı belirlenen Can Gül, savcılıktaki ifadesinin ardından 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.
KANLI BIÇAK MUTFAKTA TEZGAHINDA
Mustafa Can Gül, jandarmadaki sorgusunda "Yeşil Oba'da zaman zaman komi olarak çalışıyordum. Ercan Kayhan ve Bilal Bilgin birlikte ortak olarak burayı işletmektedirler. 2 yıl önce, bana acil para lazım olduğu birgün, Ercan Kayhan'dan içeride biriken paramı istedim. Tamamını ödemeyince aramızda tartışma çıktı ve beni işten kovdu. Olay akşamı 21.00 gibi paramı almak için işletmeye gittim. Ben o sırada kimseye bir şey yapmıyordum. O beni itince ben de onu itmeye başladım. Aramızda arbede çıktı." dedi.
"BIÇAKLA BOĞAZINI KESTİM"
Gül ifadesine şöyle devam etti: "Elimdeki bıçağı boynuna sapladım. Yerdeyken bıçakla boğazını kestim. Jandarma ekipleri gelince teslim oldum. Olay benimle Ercan Kayhan arasında yaşandı. Bilal Bilgin'e karşı bir saldırı girişimim olmadı. Ercan Kayhan'la yalnızca konuşmaya gittim. Amacım onu öldürmek değildi. Her şey bir anda panikle yaşandı."
Ercan Kayhan'ın cenazesi bugün Ataşehir'deki Mimar Sinan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
"MET KULLANICISI ÇIKTI
Sorgusunda uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığı da sorulan Gül, "Ben bundan yaklaşık 1 sene öncesine kadar MET olarak bilinen uyuşturucu maddeyi kullanıyordum. Ancak şu an kullanmıyorum ve olay öncesinde de uyuşturucu madde veya alkol kullanmadım, bilincim yerindeydi. Psikolojik sorunum yok ve herhangi bir tedavi görmedim. İşletmede çalıştığım dönemlerde pek eve gitmediğim için ailemle aram bozulmuştu. Bu sebeple halen biraz aramız bozuktur" dedi.
O AİLE KONUŞTU
Ercan Kayhan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından dün ailesine teslim edildi. İstanbul Adliyesi'nde görevli personelin bulunduğu iki araç da Adli Tıp'a gelerek savcının ailesinin yanında hazır bulundu.
SABAH'a konuşan Mustafa Can Gül'ün babası İsmail Hakkı Gül, "13 yaşında çalışmaya başladı. Komiliğe yükseldi. Parayı alamadığı için camları indirmişti. Biz vatan haini değiliz. Bizim çocuğumuzu bizden kopardı. Çocuğumu uyardım yanından çekmeye çalıştım. Başarılı olamadık. Çocuğumun gözünü boyamak için arabasını verirdi." ifadelerini kullandı.
İŞLETME SAHİBİNİN İFADESİ
Ruhsat sahibi Bilal Bilgin, sabah saatlerinde jandarmaya ifade verdi. Bilgin tutanakta, olay anını şöyle anlattı: "Mustafa mutfağa girdi, Ercan beye 'niye geldin buraya' dedi. Ardından elindeki bıçakla saldırdı. Benim üzerime de yürüyerek öldürmeye teşebbüs etti. Şikayetçiyim ve davacıyım."
Bilgin, saldırganın geçmişte işletmeye zarar verdiğini, camları kırdığını ve ceza aldığı için cezaevine girdiğini de ifade etti.
OLAY GÜNÜ SABAH MUHABİRİ İLE KONUŞTU
Savcı Ercan Kayhan, cinayet günü öğle saatlerinde kendisiyle tanışmak üzere adliyedeki odasına giden Sabah Gazetesi muhabiri ile görüştü.
Tanışmayla birlikte Ercan Kayhan muhabir Armağan Yılmaz'a adeta içini döktü. Kısa görüşme sırasında Ercan Kayhan, "30 yılı aşkın süredir bu mesleği yapıyorum, son olarak İstanbul Anadolu Adliyesi'nde uzun yıllar Genel Soruşturma Bürosunda hizmet verdikten sonra Gebze'ye aynı büroya tayinim oldu. Yoğun bir şekilde çalışıyordum hiçbir zaman bu durumu sorun etmedim, çalışmayı seviyorum, yaptığımız iş insana dokunuyor vicdani de sorumluluğu büyük. Yaklaşık 8 yıl önce emekli olmak için hak sahibi oldum, bırakabilirdim ama içim el vermedi. Ancak 3 yıl daha çalışıp emekli olmayı düşünüyorum dinlenmeye ihtiyacım olduğunu fark ettim. Tabii hayat bu zaman ne gösterir bilinmez." dedi.
Savcı Kayhan, "Basının dezenformasyonu önlemede çok önemli yeri var, doğru bilgiyi kamuoyuna aktarmada size önemli görev düşüyor. Yaptığınız meslek hiç kolay değil bizler ne yazık ki seslerimizi duyuramıyoruz. Gece gündüz çalışıp emek veriyoruz neden çünkü insanlara adalet sağlamak için. Emin ol evime dosyalar götürüp uzun yıllar çalıştım aileme ve kendime ayırmam gereken zamanda feragat edip. Neden çünkü hep sorumluluk biliciyle hareket ettim. Hiçbir zaman bundan sitem etmedim kimse beni o koltukta zorla tutmadı. Manevi yükü fazla bir iş yapıyoruz bu da hep beni motive etti." ifadelerini kullandı.
Sözlerinin sonunda savcı Ercan Kayhan dosyalarından ötürü zaman zaman bazı taraflardan tehditler aldığını, bir an bile bunun mesleğini yapmasını önüne geçmediğini hiçbir zaman korkmadığını aktardı.
