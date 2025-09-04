04 Eylül 2025, Perşembe

Cumhuriyet Savcısı’na bıçaklı saldırı: Ercan Kayhan hayatını kaybetti

Cumhuriyet Savcısı’na bıçaklı saldırı: Ercan Kayhan hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2025 00:37
Çekmeköy’de Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58), eski çalışanı ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen Mustafa Cangül (19) tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. İlk bilgilere göre aralarındaki husumet tamamen bireysel ilişkilerden kaynaklanıyor. Hasan Zahid Ezim’in aktardığına göre, olay öncesi baba-oğul veya abi-kardeş diyaloğuna varan bir geçmiş söz konusu.
