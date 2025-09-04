Cumhuriyet Savcısı’na bıçaklı saldırı: Ercan Kayhan hayatını kaybetti

Çekmeköy’de Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58), eski çalışanı ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen Mustafa Cangül (19) tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. İlk bilgilere göre aralarındaki husumet tamamen bireysel ilişkilerden kaynaklanıyor. Hasan Zahid Ezim’in aktardığına göre, olay öncesi baba-oğul veya abi-kardeş diyaloğuna varan bir geçmiş söz konusu.

