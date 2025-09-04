Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti! Katil tutuklandı | İfadesi ortaya çıktı

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı öldüren saldırgan Mustafa Can Gül (Foto: DHA)

19 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese gelen acil sağlık ekiplerinin kontrollerinde savcı Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Mustafa Can Gül ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı öldüren katil adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI!

Polis ekiplerinin çalışması ile şüpheli Mustafa Can Gül kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadesinin ardından "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Savcının katili tutuklandı.



KAYHAN'IN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Kayhan'ın cenazesinin yarın Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirilen Kayhan'ın cenazesi işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. İstanbul Adliyesi'nde görevli personelin bulunduğu 2 araçta kuruma gelerek, savcı Kayhan'ın cenazesini teslim alan ailesinin yanında hazır bulundu. Savcı Ercan Kayhan'ın yarın Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

KATİL ZANLISINI LİSEYE KAYDETTİRMİŞ

Öte yandan cenazeyi teslim almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen aile avukatı, savcı Kayhan'ın katil zanlısı Mustafa Can Gül'ü liseye kendisinin kaydettirdiğini ve uyuşturucu kullanmaması yönünde nasihatte bulunduğunu söyledi. Ailenin avukatı ayrıca, Mustafa Can Gül'ün olayı gerçekleştirdiği restoranda çalışmak istediğini ancak iş yeri sahibi tarafından işe alınmadığını belirtti

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre İstanbul Çekmeköy'de bir restoranda İstanbul Adliyesi'nde görevli 58 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren katil 19 yaşındaki Mustafa Can Gül'ün Jandarma'da verdiği ifade ortaya çıktı. "O sırada bıçak bir onun eline bir benim elime gitti. Bıçak benim elime geçince ben önce davranarak karnına doğru savurdum. Bıçak isabet etmedi. İtişme sırasında büfeden dışarı çıktık. İtişme sırasında kendimi savunma içgüdüsü olarak istemsizce elimdeki bıçağı boynuna sapladım. Bu sırada Kayhan, yere düştü. Yine neden yaptığımı bilmediğim bir şekilde bir anlık panikle Kayhan yerdeyken bıçakla boğazını kestim. Kayhan, kanlar içerisinde hareketsiz yerde yatarken kaçmadım. İşletmenin kapısına doğru gittim ve jandarma ekipleri gelince teslim oldum.

"YALNIZCA KONUŞMAYA GİTTİM"

Olay benimle Ercan Kayhan arasında yaşandı. Bilal Bilgin'e karşı bir saldırı girişimim olmadı. Ercan Kayhan'la yalnızca konuşmaya gittim. Amacım onu öldürmek değildi. Her şey bir anda panikle yaşandı. Ben sadece paramı almak için oraya gittim. Bilgin ile aramda herhangi bir husumet yoktur. Kendisine saldırmamı gerektirecek bir durum da bulunmamaktadır. "

"MET KULLANICISIYMIŞ"

Sorgusunda uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığı da sorulan Gül, "Ben bundan yaklaşık 1 sene öncesine kadar MET olarak bilinen uyuşturucu maddeyi kullanıyordum. Ancak şu an kullanmıyorum ve olay öncesinde de uyuşturucu madde veya alkol kullanmadım, bilincim yerindeydi" cevabını verdi.

"PSİKOLOJİK SORUNU YOK"

Herhangi bir psikolojik sorunu olup olmadığı ve herhangi bir tedavi gördüğü mü sorulan Gül, "Benim psikolojik sorunum yoktur ve herhangi bir tedavi görmedim. İşletmede çalıştığım dönemlerde pek eve gitmediğim için ailemle aram bozulmuştu. Bu sebeple halen biraz aramız bozuktur" dedi.

"YÖNLENDİREN KİMSE YOK"

Öldürme eylemine kendisini herhangi bir kimsenin yönlendirip, yönlendirmediği sorulan Gül, "Kayhan'la yalnızca konuşmaya gittim. Amacım onu öldürmek değildi. Her şey bir anda panikle yaşandı. Ben sadece paramı almak için oraya gittim. Beni öldürme veya başka bir konuda yönlendiren kimse olmadı. Kayhan isimli şahsı istemeden öldürdüğüm için pişmanım. Kimseden bir şikayetim yoktur" ifadelerini kullandı.

ÇEKMEKÖY'DE SAVCININ ÖLDÜRÜLDÜĞÜ RESTORAN SABAH SAATLERİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görevli 58 yaşındaki Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan, aralarında husumet olduğu öne sürülen 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Kayhan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken jandarma ekipleri şüpheli Gül'ü gözaltına aldı. Yaşamını yitiren savcı Kayhan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na olayın yaşandığı restoranda sabah saatlerinde görüntülendi.

BAKAN TUNÇ: BU OLAY HEPİMİZİ DERİNDEN ÜZDÜ

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Yılmaz Tunç, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Çekmeköy ilçesi Ömerli Mahallesinde bulunan bir işletmede uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Saldırgan gözaltına alınmış olup, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir." dedi.

"ÖLDÜRME NİYETİM YOKTU"

A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları şu şekilde aktardı:

"Benim ulaşmış olduğum bilgi şu yönde. Restoranın sahipliği konusu var. Bir aile restoranı kendisinin burayla bir bağı var. 19 yaşındaki katil zanlısı da geçtiğimiz yıl işten çıkarılıyor. İşten çıkarıldıktan sonra da burayla ilişkisini kesmiyor buraya gidip gelmeye devam ediyor. Geldiği o günlerden bir tanesi de dün akşamdı. Aralarında bir tartışma çıkıyor. İfadesinde ne söyledi? En çok insanların merak ettiği bu. Kendisi ben bu restoranda çalışıyordum daha öncesinde de çalıştığı dönemde de bir tartışmalarının olduğunu söylüyor. İşten çıkarıldıktan sonra da bu restoranla hiçbir zamsan bağımı kesmedim diyor. Gidip gelmeye devam ediyordum diyor. Dün akşam oraya gittiğimde savıcı öldürmek için gitmedim öyle bir niyetim yoktu kendisinin orada olup olmadığını bilmiyordum diyor. Geçmişe dair konularla ilgili konuştuk hatta işle ilgili konuştuk diyor ve aralarında tartışma oluyor karşılıklı olarak hakaret küfür etmeye başlıyorlar. Bir anda kendimi kaybettim ve bıçağı sapladım diyor."

"BİREYSEL İLİŞKİDEN KAYNAKLI HUSUMET OLDUĞU SÖYLENİYOR"

A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim olay yerinden şunları aktardı:

"Şu anda bulunduğumuz yer İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Ömerli Mahallesi. Olay hemen arkamızda bulunan bir restoranda gerçekleşiyor. Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda saatler 21:15'i gösterdiği andan itibaren Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 58 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, iddialara göre önceden aralarında husumet bulunan Mustafa Cangül tarafından boğazından bıçaklanarak katledildi. Mustafa Can Gül 19 yaşındaydı. Olaydan kısa süre sonra sağlık ekipleri geldi ve ilk müdahalesi yapıldı. Ancak maalesef kötü haber geldi ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Saldırı gerçekleştikten kısa süre sonra Mustafa Can Gül olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şu anda ifade işlemleri devam ediyor."

Ezim, zanlı ve Savcı Kayhan arasındaki ilişkinin geçmişine dair de şu bilgileri paylaştı:

"Herhangi bir dosya husumeti yok. Tamamen bireysel ilişkiden kaynaklı bir husumet olduğu söyleniyor. Edindiğimiz bilgilere göre Mustafa Can Gül, 14 yaşından itibaren bu bölgede kasaplık yapmış ve savcının restoranında çalışmış eski bir çalışanıdır. Zanlının madde bağımlısı olduğu iddia ediliyor ve madde etkisi altında restorana ve başka lokasyonlara zarar verdiği konuşuluyor. Sadece bu gece değil, geçmişte de benzer davranışları olduğu iddialar arasında."

SAVCI İLE AYNI KAREDE

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın ölümüne neden olan katil zanlısı Mustafa Can Gül'ün aynı karede olduğu bir fotoğraf ortaya çıktı.

3 ADET SUÇ KAYDI OLDUĞU VE CEZAEVİNDE KALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayan Mustafa Can Gül'ün olayın yaşandığı restoranda 2 yıl boyunca garsonluk yaptığı ortaya çıktı. Mustafa Can Gül'ün, 'kadına karşı şiddet', 'ısrarlı takip', 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 3 adet suç kaydının olduğu ve 09.11.2024-15.01.2025 tarihleri arasında Maltepe Cezaevi'nde kaldığı belirlendi.

GARSONLUK YAPTIĞI DÖNEMDE SAVCI İLE TARTIŞMIŞ

İşletmeye sürekli müşteri olarak giden Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın, şüpheli Mustafa Can Gül ile işletmede garson olarak çalıştığı dönemde bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştıkları ve aralarında bu nedenle husumetin başladığı tespit edildi. Bu husumetten dolayı şüpheli Mustafa Can Gül akşam saatlerinde işletmeye gelerek Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı boğazından bıçakladığı öğrenildi. Şüpheli olay yerinde suç aleti ile yakalanarak gözaltına alınırken, restoranda yapılan incelemeler sırasında gerekli delillerin toplandığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.