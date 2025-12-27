Asrın inşasında tarihi gün! TOKİ Başkanı A Haber’de: Depremin 15. gününde ilk temelleri atarak bismillah dedik…

6 Şubat depremlerinin hemen ardından devletin tüm kurumlarıyla sahaya indiğini vurgulayan TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, sürecin hızına ve koordinasyonuna dikkat çekti. Sungur, A Haber'e yaptığı açıklamalarda, "Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaraları sarma süreci depremin hemen ertesi gününden itibaren başladı. Sadece 15 gün sonra ilk temelleri atarak inşai faaliyetleri başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Bakanımızın koordinasyonunda; TOKİ, Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzle birlikte gece gündüz çalıştık." ifadelerini kullandı.

455 BİNİNCİ KONUTUN GURURU: BU BÜTÜN TÜRKİYE'NİN BAŞARISIDIR

Bugün Hatay'da gerçekleştirilecek törenin önemine değinen Sungur, ulaşılan rakamların dünya çapında bir rekor olduğunu belirtti ve "Bugün inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 455 bininci konutu hak sahiplerine teslim ederek büyük bir hedefi gerçekleştirmiş olacağız. Bu sadece kurumların değil, tüm ülkemizin, tüm Türkiye'nin bir başarısıdır. Bu binalar en güzel şekilde inşa edilerek vatandaşlarımızın acılarını unutturmasa da hayata yeniden tutunmalarını sağlayacak." dedi.