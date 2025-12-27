Asrın inşasında tarihi gün! TOKİ Başkanı A Haber’de: Depremin 15. gününde ilk temelleri atarak bismillah dedik…
6 Şubat felaketinin ardından başlatılan dev seferberlikte tarihi bir eşik daha aşılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm imkanlarını seferber ettiği “Asrın İnşası” kapsamında 455 bininci konut tamamlandı. TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, A Haber ekranlarında dev projenin perde arkasını ve teknik detaylarını anlattı. Öte yandan Hatay’da bugün düzenlenecek törenle Başkan Erdoğan, depremzedeleri yeni ve güvenli yuvalarıyla buluşturacak. İşte asrın başarı öyküsünün tüm detayları...
6 Şubat depremlerinin hemen ardından devletin tüm kurumlarıyla sahaya indiğini vurgulayan TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, sürecin hızına ve koordinasyonuna dikkat çekti. Sungur, A Haber'e yaptığı açıklamalarda, "Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaraları sarma süreci depremin hemen ertesi gününden itibaren başladı. Sadece 15 gün sonra ilk temelleri atarak inşai faaliyetleri başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Bakanımızın koordinasyonunda; TOKİ, Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzle birlikte gece gündüz çalıştık." ifadelerini kullandı.
455 BİNİNCİ KONUTUN GURURU: BU BÜTÜN TÜRKİYE'NİN BAŞARISIDIR
Bugün Hatay'da gerçekleştirilecek törenin önemine değinen Sungur, ulaşılan rakamların dünya çapında bir rekor olduğunu belirtti ve "Bugün inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 455 bininci konutu hak sahiplerine teslim ederek büyük bir hedefi gerçekleştirmiş olacağız. Bu sadece kurumların değil, tüm ülkemizin, tüm Türkiye'nin bir başarısıdır. Bu binalar en güzel şekilde inşa edilerek vatandaşlarımızın acılarını unutturmasa da hayata yeniden tutunmalarını sağlayacak." dedi.
ŞEHİRLERİN KALBİ YENİDEN İNŞA EDİLDİ: 60/40 STRATEJİSİ
Hatay'ın ve diğer deprem illerinin hem hafızasını korumak hem de güvenli alanlar oluşturmak için stratejik bir plan izlendiğini belirten TOKİ Başkanı, "Konutlarımızı yaparken şehir merkezleriyle birlikte çeper alanları da kullandık. Konutların yaklaşık %60'ını şehir dışındaki güvenli çeper alanlarda, %40'ını ise şehrin dinamiklerini ve hafızasını yaşatabilmek için merkezlerde inşa ettik. Şehir merkezlerinde Hatay'ın kalbi dediğimiz 75. Yıl Bulvarı gibi yıkılan tüm dinamikleri barındıran alanları ayağa kaldırırken tüm paydaş kurumlarımızla (Tarım, Kültür bakanlıkları, DSİ, Karayolları) birlikte hareket ettik." ifadeleri ile yer seçimindeki hassasiyeti özetledi.
GÜVENLİĞİN ŞİFRESİ: FORE KAZIK VE JET GROUT SİSTEMİ
TOKİ konutlarının depremde neden yıkılmadığının sırrını teknik detaylarla açıklayan Mustafa Levent Sungur, "Binalarımızın sağlamlığı yer seçimiyle başlar. Gerekli jeolojik ve jeofizik etütler yapıldıktan sonra zemin neyi gerektiriyorsa onu uyguladık. Örneğin Hatay merkezde, Asi Nehri'nin hemen yanındaki alanlarda blokların tamamında fore kazıklar, zemin iyileştirmeleri ve jet grout sistemleri kullanıldı. Dünyanın incelemeye geldiği bu tekniklerle en güvenli binaları yaptık." diyerek zemini nasıl iyileştirdiklerini anlattı.
TOKİ'NİN SIFIR HASAR KAYDI: 80 BİN KONUTTAN BİRİ BİLE YIKILMADI
Geçmişteki TOKİ tecrübesinin deprem anındaki başarısını hatırlatan Sungur, geleceğe dair güven mesajı verdi, "Deprem öncesinde bu bölgede yaptığımız 80 bin konut vardı. Bunların hiçbiri hasar görmeden bu felaketi atlattı. Şimdi de aynı teknikleri, aynı disiplini ve daha gelişmiş iyileştirme yöntemlerini kullanarak vatandaşlarımızı güvenle huzur içinde yaşayacakları modern konutlarına kavuşturuyoruz." ifadeleri ile açıklamalarına son verdi.
