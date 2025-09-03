Şaibeli Kurultay’da Kılıçdaroğlu’na kumpas mı kuruldu? A Haber’de çarpıcı açıklama

İstanbul CHP İl Başkanı Özgür Çelik'in il başkanlığı görevinden alınması sonrası, Özgür Özel'in seçildiği kongreye ilişkin mutlak butlan ihtimalinin yükseleceği ifade ediliyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Ekrem Kızıltaş, Hukukçu Av. Hadi Dündar ve Gazeteci Bülent Erandaç önemli açıklamalar yaptı.

"DELEGELERİN İRADELERİ SAKATLANDI"

A Haber canlı yayınana katılan Gazeteci Ekrem Kızıltaş, CEHP Genel Başkanı Özgür Özel'in elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek, "Kurultayda delegelerin iradelerinin sakatlığı yoktur" demesi gerektiğini savunarak şöyle konuştu:

Bunu diyemiyor. Delegelerin iradesinin sakatlandığını büyük ihtimalle en iyi kendisi biliyor. 1'inci turda çok ufak bir fark varken ki biz şunu konuşmadık. İstanbul'da mahkemenin aldığı geçici iptal kararının gerekçelerinden birisi de müracaatının Sarıyer'e yapılmasına karşın kongrenin Beyoğlu'nda yapılması oldu.

SARIYER'E MÜRACAAT BEYOĞLU'NDA KONGRE

Geçtiğimiz yıllarda Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'dan Belediye Başkan Adayı olup seçmen olarak kaydedip sonra unutması gibi bir şey... Yani bir partinin İstanbul İl Teşkilatı 39 ilçenin olduğu bir yerde Sarıyer'de kongre müracaatı yapıyor ama gidip Beyoğlu'nda oluyor. Bu da zannediyorum ki teknik olarak bir iptal sebebi.