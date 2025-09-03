03 Eylül 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri Şaibeli Kurultay’da Kılıçdaroğlu’na kumpas mı kuruldu? A Haber’de çarpıcı açıklama

Şaibeli Kurultay’da Kılıçdaroğlu’na kumpas mı kuruldu? A Haber’de çarpıcı açıklama

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 03.09.2025 00:50 Güncelleme: 03.09.2025 01:21
ABONE OL
Şaibeli Kurultay’da Kılıçdaroğlu’na kumpas mı kuruldu? A Haber’de çarpıcı açıklama

İstanbul’da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Karar CHP’de bomba etkisi yaratırken bu durumun mutlak butlanı da güçlendireceği ifade edildi. Konu A Haber’de değerlendirilirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in seçildiği şaibeli kurultaya ilişkin önemli açıklamalar geldi. Bununla İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na kumpas mı kurdu? İddiaları da gündeme gelirken, Gazeteci Bülent Erandaç, şaibeli kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında yaşananları anlattı.

İstanbul CHP İl Başkanı Özgür Çelik'in il başkanlığı görevinden alınması sonrası, Özgür Özel'in seçildiği kongreye ilişkin mutlak butlan ihtimalinin yükseleceği ifade ediliyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Ekrem Kızıltaş, Hukukçu Av. Hadi Dündar ve Gazeteci Bülent Erandaç önemli açıklamalar yaptı.

ŞAİBELİ KURULTAY'DA KILIÇDAROĞLU'NA KUMPAS MI KURULDU?

"DELEGELERİN İRADELERİ SAKATLANDI"

A Haber canlı yayınana katılan Gazeteci Ekrem Kızıltaş, CEHP Genel Başkanı Özgür Özel'in elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek, "Kurultayda delegelerin iradelerinin sakatlığı yoktur" demesi gerektiğini savunarak şöyle konuştu:

Bunu diyemiyor. Delegelerin iradesinin sakatlandığını büyük ihtimalle en iyi kendisi biliyor. 1'inci turda çok ufak bir fark varken ki biz şunu konuşmadık. İstanbul'da mahkemenin aldığı geçici iptal kararının gerekçelerinden birisi de müracaatının Sarıyer'e yapılmasına karşın kongrenin Beyoğlu'nda yapılması oldu.

SARIYER'E MÜRACAAT BEYOĞLU'NDA KONGRE

Geçtiğimiz yıllarda Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'dan Belediye Başkan Adayı olup seçmen olarak kaydedip sonra unutması gibi bir şey... Yani bir partinin İstanbul İl Teşkilatı 39 ilçenin olduğu bir yerde Sarıyer'de kongre müracaatı yapıyor ama gidip Beyoğlu'nda oluyor. Bu da zannediyorum ki teknik olarak bir iptal sebebi.

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

İKİNCİ TUR NEDEN HEMEN YAPILDI?

Aynı şekilde 38'inci Kurultay ile alakalı ilk oylama yapıldığında fark 18'di. İşin garibi sayımla alınan oyların eşit olduğu, fakat Kılıçdaroğlu'nun aldığı oylardan 18'inin iptal edildiğine dair bir iddia var. Diğer yandan 2'nci tur için en az 2-3 saat beklenmesi gerekirken hukuk ve tüzük gereği. Divan Başkanı İmamoğlu, apar topar bir seçim yapıyor. Bu arada da Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiğine dair bir haber uçuruluyor. Orada da bir sakatlık var.

"KONUYU ANKARA CUMHURİYET BAŞSACILIĞI DA ARAŞTIRDI"

Konuya ilişkin kendi değerlendirmesini yapan Hukukçu Av. Hadi Dündar, Ankara'daki Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyu araştırdığını belirterek şöyle konuştu:

Çünkü Yüksek Seçim Kurulu üyelerini orayı denetleyen üyelere böyle bir haber gidiyor. Kendileri tarafından bir talepte bulunuyorlar. Diyorlar ki Sayın Kılıçdaroğlu burada aday olmayacağını açıkladı. "Onunla ilgili dilekçe getireceğiz" diyorlar ve bu savcılık tarafından yüksek seçim kurulundan talep ediliyor. Orada görevli olan şahıslara böyle bir bilgi geldi mi gelmedi mi? Onların ifadelerine göre de böyle bir bilginin geldiği yönünde.

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

EKREM İMAMOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA KUMPAS MI?

Kongreye o gün kongrede bulunduğunu belirten Gazeteci Bülent Erandaç, "Ekrem İmamoğlu birinci kurultayı 18 oyla kaybedince ve iptal de aynı şekilde olunca Kemal Bey'e haber veriyorlar. Kemal bey evinde hazırlık yapmış, konuşmasını hazırlamış. Haber verdikleri zaman Kemal Bey panikliyor. Gelme sırasından Ekrem İmamoğlu adamlarına diyor ki 'Kemal Bey'in çekildiğini söyleyin.' diyor. Kemal Bey'in çekildiği lafı bir anda salona yayılıyor Kemal Bey gelirken ona oy verenler yola çıkıyor. Bir kısmı terk ediyor salonu. Yollardan çeviremiyorlar. Böylece 2'inci turu çabuk başlatarak gelecek olan isimlerin de önü kesilmiş oluyor.

Kemal Bey geliyor Ekrem İmamoğlu'nun odasına ve orada bir tartışma oluyor. 'Açıklayım mı açıklamayım mı çekilecek misin' diye. Sonra kemal bey açıkladı böyle bir şey yok diye. Bir de İmamoğlu 'ben açıklayayım' diye laf çıkarıyor. Bunu ekibi yapıyor içerde. Buda başlı başına kongreyi sakatlandırıyor" diye konuştu.

CHP’de şaibeli kaos!CHP’de şaibeli kaos! CHP'DE "ŞAİBELİ" KAOS!
CHP’de koltuğu koruma telaşı!CHP’de koltuğu koruma telaşı! CHP'DE KOLTUĞU KORUMA TELAŞI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şaibeli Kurultay’da Kılıçdaroğlu’na kumpas mı kuruldu? A Haber’de çarpıcı açıklama Şaibeli Kurultay’da Kılıçdaroğlu’na kumpas mı kuruldu? A Haber’de çarpıcı açıklama Şaibeli Kurultay’da Kılıçdaroğlu’na kumpas mı kuruldu? A Haber’de çarpıcı açıklama
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör