Şaibeli Kurultay'da Kılıçdaroğlu'na kumpas mı kuruldu?

Şaibeli Kurultay’da Kılıçdaroğlu’na kumpas mı kuruldu?

Giriş: 03.09.2025 01:21
İstanbul’da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Karar CHP’de bomba etkisi yaratırken bu durumun mutlak butlanı da güçlendireceği ifade edildi. Konu A Haber’de değerlendirilirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in seçildiği şaibeli kurultaya ilişkin önemli açıklamalar geldi. Bununla İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na kumpas mı kurdu? İddiaları da gündeme gelirken, Gazeteci Bülent Erandaç, şaibeli kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında yaşananları anlattı.
