CHP’li Özel yine haddi aştı! Akın Gürlek’e yönelik skandal tehdit! Soruşturma başlatıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.

PROVOKATÖRLER POLİSE SALDIRDI

Ayrıca mitingdeki bazı provokatörler de skandala imza attı. Özel'in Beyoğlu gösterisine katılanlar hükümeti yıkmak için adeta darbe çağrısı yaptılar. Provokatörler bununla da sınırlı kalmayıp yapıp polise saldırdı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN SERT TEPKİ:

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yargı kurumlarını ve yargı mensuplarını hedef alan galiz sözleri siyasi eleştiri değildir. Özgür Özel'in üslubu, meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır. Bu asla kabul edilemez. Bir siyasi parti meşru alan içinde varolur. Siyasi partilerin en büyük misyonu "siyasi meşruiyet" alanını tüm galiz müdahalelerden korumaktır. Özgür Özel'in meşru kurumları gayrimeşru bir üslupla hedef alması, kendi siyaset yaptığı zemini de vareden en temel demokratik değerleri tahrip etmeye çalıştığını göstermektedir. Özgür Özel'in kendi partisini siyasi meşruiyet dışına çekmeye çalışması kendisini ilgilendirir. Devlet kurumlarına ve demokratik siyaset alanına müdahale etmesine ise asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ'TAN ÖZEL'E TEPKİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosytal medya hesabından yaptığı açıklamada Özel'e tepki gösterek "CHP Genel Başkanı, partisindeki yolsuzluk iddiaları ve ortaya saçılan itiraflardan ne kadar bunaldığını, sıkıştığını ve kaçacak yer aradığını bu gece uydurduğu yalanlarla ve mesnetsiz ithamlarıyla bir kez daha göstermiştir. " dedi.