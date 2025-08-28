CHP'li Özel yine haddi aştı! Akın Gürlek'e yönelik skandal tehdit! Soruşturma başlatıldı
CHP'li Özgür Özel tehditler savurduğu Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik "Gelip darmadağın ederim, aklını başına topla, tepemin tasını attırma" şeklinde tepki çeken ifadeler kullanırken Özel, Beyoğlu'nda düzenlediği mitingde yine Akın Gürlek'i hedef aldı. CHP Genel Başkanı Özel "Alnını karışlayacağım bunu bilesin" diyerek adeta yargıya parmak salladı. Özel'in skandal sözlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.
CHP tarafından düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi kapsamında Beyoğlu'nda konuşan Özgür Özel yolsuzluktan tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İnan Güney'i savunmakla kalmayıp yine yargıya parmak salladı.
YARGIYI HEDEF ALDI: AKIN GÜRLEK ALNINI KARIŞLAYACAĞIM
CHP'li Özel Beyoğlu'nda düzenlenen mitingde yine Akın Gürlek'i hedef alarak tehdit etti. Yargıyı da hedef alan Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e "Senin alnını karışlayacağım bunu bilesin" dedi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.
PROVOKATÖRLER POLİSE SALDIRDI
Ayrıca mitingdeki bazı provokatörler de skandala imza attı. Özel'in Beyoğlu gösterisine katılanlar hükümeti yıkmak için adeta darbe çağrısı yaptılar. Provokatörler bununla da sınırlı kalmayıp yapıp polise saldırdı.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN SERT TEPKİ:
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yargı kurumlarını ve yargı mensuplarını hedef alan galiz sözleri siyasi eleştiri değildir. Özgür Özel'in üslubu, meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır. Bu asla kabul edilemez. Bir siyasi parti meşru alan içinde varolur. Siyasi partilerin en büyük misyonu "siyasi meşruiyet" alanını tüm galiz müdahalelerden korumaktır. Özgür Özel'in meşru kurumları gayrimeşru bir üslupla hedef alması, kendi siyaset yaptığı zemini de vareden en temel demokratik değerleri tahrip etmeye çalıştığını göstermektedir. Özgür Özel'in kendi partisini siyasi meşruiyet dışına çekmeye çalışması kendisini ilgilendirir. Devlet kurumlarına ve demokratik siyaset alanına müdahale etmesine ise asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.
BAKAN TUNÇ'TAN ÖZEL'E TEPKİ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosytal medya hesabından yaptığı açıklamada Özel'e tepki gösterek "CHP Genel Başkanı, partisindeki yolsuzluk iddiaları ve ortaya saçılan itiraflardan ne kadar bunaldığını, sıkıştığını ve kaçacak yer aradığını bu gece uydurduğu yalanlarla ve mesnetsiz ithamlarıyla bir kez daha göstermiştir. " dedi.
Bakan Tunç'un açıklamasının tamamı şu şekilde:
"İddialara cevap vermek yerine Adalet Bakanlığına dil uzatması, bağımsız Türk yargısını şahsi hezeyanlarına malzeme yapması CHP Genel Başkanının siyaseten iflas ettiğinin açık göstergesidir.
Müflis CHP Genel Başkanının kendi istikbalini sağlama almak için her geçen gün dengesinin bozulduğuna, ciddiyetsizlikte sınır tanımadığına üzülerek şahit oluyoruz. Hiç kimse devletimizin köklü kurumlarını, yargı organlarını kendi küçük hesaplarının malzemesi haline getirmemelidir. Özgür Özel'in önünde iki seçenek var: İplerinden kurtulup gerçekten 'özgür' olmayı seçmek mi? Yoksa kukla olarak birilerinin 'özel' ajandasının hizmetinde, yargı mensuplarına saldırmaya devam etmek mi?
Kendisine tavsiyemiz; Sakince ve ciddiyetle yolsuzluk soruşturmalarının sonucunu beklemesi, yalan ve iftira üretiminde zirveye tırmanmak yerine dürüst ve seviyeli siyasette yol almasıdır. Aksi takdirde eski genel başkanını sırtından hançerleyen, parayla oy satın alan, belediyelerde baklava kutularıyla dönen rüşvet çarkına ses çıkarmayan zihniyetin son temsilcisi ünvanıyla yok olup gidecektir."
SOSYAL MEDYADA TEPKİLER PEŞ PEŞE
Özel'in bu skandalı sosyal medyada birçok tepkiye neden oldu. Bazı kullanıcılar "Özgür Özel'in Beyoğlu Mitinginde bir grup CHP'li, polise saldırdı. Özel'in kontrolü sağlayamadığı mitingler yasadışı grupların faaliyet alanına dönüşüyor." şeklinde yorum yaparken bazıları ise "Allah bu zihniyetten ülkeyi korusun, ellerine fırsat geçse İstiklal Mahkemelerini kurar önce asar sonra yargılarlar." yorumunu yaptı.
İşte gelen tepkilerden bazıları...
"İstanbul Cumhuriyet savcısını tehdit eden özel hk.'da Cumhuriyet Savcıları ayrı ayrı dava açmalıdır... Bu ne cüret ? bu ne kepazelik"
"Kapasitesiz Özgür Özel muhalefetin ne kadar acınası halde olduğunu gösteriyor. Tehdit, hakaret ve iftiradan başka bir şey bilmiyor."
"Normal ülkelerde bir savcıyı ve yargıyı tehdit eden biri anında tutuklanır"
DAHA ÖNCE DE AKIN GÜRLEK'İ HEDEF ALDI
CHP'li Özel daha önce de sık sık Cumhuriyet Başsavcısı kın Gürlek'i hedef alarak skandal tehditler savuruyordu. Geçtiğimiz Haziran ayında Özgür Özel, yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu için Gaziosmanpaşa'da düzenlediği mitingde, soruşturmanın Başsavcısı Akın Gürlek'i açık açık tehdit etmiş ve yolsuzluk tutuklularının cezaevine sevk görüntüleri üzerinden konuşarak "Akın, sert kayaya çarptın oğlum! Gelirim darmadağın ederim, aklını başını topla" demişi. Özel hakkında yargı mensubuna hakaret ve tehdit suçlamasıyla resen soruşturma başlatılmıştı.
