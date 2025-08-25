25 Ağustos 2025, Pazartesi

İBB'deki rüşvet trafiği BDDK raporuna yansıdı! Ekrem İmamoğlu'nun en yakın Murat Ongun'un kasasına 398 milyon TL

İBB'deki yolsuzluk ağına ilişkin her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun en yakınlarından olan ve yolsuzluk şebekesinin üst düzey isimlerinden Murat Ongun'un İBB'deki gücünü kullanarak milyarlarca liralık ihaleleri İlbak Holding'e yönlendirdiği ve bu ihalelerden elde edilen 398 milyon TL'nin ise Ongun'un kasası olduğu öne sürülen arkadaşı Mustafa Nihat Sütlaş'ın Reklam İstanbul isimli şirketine aktarıldığı tespit edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.08.2025 07:12 Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 07:12
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) raporu, belediye iştiraklerinden alınan ihalelerin nasıl bir para trafiği oluşturduğunu ortaya koydu.

Sabah'ın haberine göre raporda, İBB Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'den milyarlarca liralık ihale alan İlbak Holding'in sahibi Murat İlbak'ın, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un çocukluk arkadaşı Mustafa Nihat Sütlaş'a toplam 398 milyon TL aktardığı belirlendi.

1.3 MİLYAR LİRALIK NAKİT ÇEKİM
Soruşturma kapsamında savcılığın talebiyle hazırlanan raporda ilk dikkat çeken bulgu, Murat İlbak'ın şahsi hesaplarından yaptığı yüklü nakit çekimler oldu.

Rapora göre İlbak, banka hesaplarından toplam 1 milyar 300 milyon TL nakit para çekti. Bu olağan dışı hareketlilik, soruşturma dosyasında "kara para aklama ve rüşvet ödemelerinin nakit ayağı" olarak değerlendirildi.

398 MİLYONLUK TRANSFER ZİNCİRİ
Raporun ikinci çarpıcı tespiti ise doğrudan İBB'deki ihaleler üzerinden gerçekleşen para transferlerine ilişkin oldu. İlbak'ın yüzde 100 hissedarı olduğu PL Reklamcılık Şirketi üzerinden, Mustafa Nihat Sütlaş'ın sahibi olduğu Reklam İstanbul isimli firmaya toplam 398 milyon TL aktarıldığı belirlendi.

Sütlaş'ın, Murat Ongun'un yakın arkadaşı olması nedeniyle bu şirketin "Ongun'un kasası" gibi kullanıldığı öne sürüldü. BDDK uzmanları, söz konusu transferlerin İlbak Holding'in İBB'den aldığı milyarlarca liralık açık hava reklam alanı ihalelerinin ardından gerçekleştirildiğini ve bunun bir "rüşvet zinciri" olduğuna dair güçlü bulgular bulunduğunu kaydetti.

Soruşturma dosyasına giren belgelerde, İlbak'tan Sütlaş'a aktarılan paraların doğrudan İBB'deki ihaleler karşılığında oluşturulan "rüşvet havuzunun" parçası olduğu iddia edildi.

GİRESUN'DAN İSTANBUL'A ESNAFLIKTAN MİLYONERLİĞE
Mustafa Nihat Sütlaş'ın hikâyesi de raporda geniş yer buldu. Sütlaş'ın 2019 yılına kadar Giresun merkezde cep telefonu aksesuarları satan küçük bir dükkân işletirken, Ongun'un Medya A.Ş'.nin başına gelmesiyle birlikte İstanbul'a davet edildiği belirtildi.

Ongun'un desteğiyle kısa sürede Reklam İstanbul adlı bir şirket kuran Sütlaş'ın, İBB iştirakleri olan Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'den ardı ardına aldığı ihalelerle milyonlar kazandığı ifade edildi.

Rapora göre bu süreçte Sütlaş'ın ticari hayatında olağanüstü bir değişim yaşandı. Giresun'da ortalama bir esnafken birkaç yıl içerisinde büyük sermaye sahibi bir iş insanına dönüşmesi, soruşturmanın merkezine oturdu.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, BDDK raporundaki bulguların ardından dosyayı genişletme kararı aldı.

Soruşturmanın merkezinde, İBB iştiraklerinden alınan ihaleler, bu ihalelerin hangi şirketlere ve hangi koşullarda verildiği ile bu şirketlerden kimlere ne miktarda para aktarıldığı bulunuyor.

Savcılık kaynakları, İlbak Holding, PL Reklamcılık ve Reklam İstanbul arasındaki para trafiğinin incelendiğini, özellikle de Ongun ile Sütlaş arasındaki ilişki üzerinde durulduğunu ifade etti.