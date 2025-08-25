İBB'deki rüşvet trafiği BDDK raporuna yansıdı! Ekrem İmamoğlu'nun en yakın Murat Ongun'un kasasına 398 milyon TL

İBB'deki yolsuzluk ağına ilişkin her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun en yakınlarından olan ve yolsuzluk şebekesinin üst düzey isimlerinden Murat Ongun'un İBB'deki gücünü kullanarak milyarlarca liralık ihaleleri İlbak Holding'e yönlendirdiği ve bu ihalelerden elde edilen 398 milyon TL'nin ise Ongun'un kasası olduğu öne sürülen arkadaşı Mustafa Nihat Sütlaş'ın Reklam İstanbul isimli şirketine aktarıldığı tespit edildi.