30 Ağustos Zafer Bayramı! Başkan Erdoğan Anıtkabir’i ziyaret etti

ahaber.com.tr
Giriş: 30.08.2025 09:20 Güncelleme: 30.08.2025 17:35
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılı başkent Ankara'da kutlanıyor. Törenlerin ilk adresi Anıtkabir oldu. Başkan Erdoğan liderliğindeki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Erdoğan, "Müstevli emeller taşıyanlar bundan bir asır önce olduğu gibi bugün de boş durmamak da sinsi hesaplar peşinde koşmaktadır. Coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliği ve vatandaşlarının huzuru için her türlü tedbiri almaktadır" ifadelerini kullandı. Buradaki programın ardından Başkan Erdoğan Külliye'deki 30 Ağustos resepsiyonunda tebrikleri kabul etti.

Türkiye, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı.

BAŞKAN ERDOĞAN ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ!

Büyük Zafer'in 103'üncü yıl kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

BAŞKAN ERDOĞAN VE DEVLET ERKANI ANITKABİR'DE

Başkan Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Başkan Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Başkan Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Başkan Erdoğan deftere şunları yazdı:

Bugün milletçe büyük zaferin 103.'üncü yıl dönümü bir kez daha gururla kutluyoruz. Anadolu'yu ebedi ve ezeli vatanımız olarak tescillediğimiz büyük zaferin kazanılmasına vesile olan Zat-ı Aliniz ile birlikte silah arkadaşlarınızı kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz.

Müstevli emeller taşıyanlar 100 yıl sonra da boş durmuyorlar. Coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliği ve vatandaşlarının huzuru için her türlü tedbiri almaktadır. Ruhun şad olsun.

Kutlamalar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programla sona erecek.

KÜLLİYE'DE TEBRİKLERİ KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti. Başkan Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ettikten sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti. Tebrik töreninde; Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu marşlar seslendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana bina girişinde düzenlenen törende; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, kamu kurumlarının yöneticilerinin de aralarında olduğu devlet erkanı, yabancı misyon şefleri ile uluslararası kuruluşların temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sundu. Tören, Ankara'da görevli askeri personeli temsilen her rütbeden asker ile sivil personelin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sunmasıyla sona erdi.

MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI
Başkan Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı.

BEŞTEPE'DE ÖZEL KONSER
30 Ağustos Zaferi'nin 103'üncü yılının coşkusu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek programlarla da kutlanacak.

