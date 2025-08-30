30 Ağustos 2025, Cumartesi

Haberler Gündem Videoları 30 Ağustos Zaferi’nin 103. yılı! Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de
30 Ağustos Zaferi’nin 103. yılı! Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de

30 Ağustos Zaferi'nin 103. yılı! Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2025 11:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Başkan Erdoğan, "Müstevli emeller taşıyanlar bundan bir asır önce olduğu gibi bugün de boş durmamakta sinsi hesaplar peşinde koşmaktadır. Coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliği ve vatandaşlarının huzuru için her türlü tedbiri almaktadır" ifadelerini kullandı.
