TBMM Gazze için olağanüstü toplandı! "İsrail'in BM üyeliği askıya alınmalıdır"

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel durumu görüşmek üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında olağanüstü toplandı.

"FİLİSTİN DAVASI BİZİM BİZİM İÇİN MİLLİ BİR DAVADIR"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki her eylemi uluslararası hukukun ihlalidir, savaş suçudur, soykırımdır. Filistin davası bizim bizim için milli bir davadır. Somut adımların acilen atılmasını, İsrail soykırım politikalarından dönene kadar BM dahil uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınmasını teklif ediyorum" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, Gazze'yi işgal harekatını genişletme kararı alarak insanlık suçlarını sürdürmeye devam etmektedir.

Kelimelerin yetersiz kaldığı bir noktadayız. 70 bine yakın insan katledilmiştir. Daha birkaç gün önce hastane saldırılarında onlarca masum insan dünyanın gözü önünde katledilmiştir. Gazze'de sağlık hizmetleri verilemez hale gelmiştir. Gıda konvoyları bile siyonist barbarlarca ölüm tuzaklarına dönüşmüştür. Gazze halkı bilerek açlığa ve kıtlığa mahkum edildi. İsrail derhal ateşkesi kabul etmeli, silahlı güçleri geri çekmeli.

Gazze'ye BM'ye ait güç gönderilmeli. Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması lazım.

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki her eylemi uluslararası hukukun ihlalidir, savaş suçudur, soykırımdır. Netanyahu ve çetesine dünyanın her köşesinde halkların tepkisi artmaktadır. Bazı batılı ülkeler gelecek ay Filistin'i tanıma kararı aldı. Asya ve Afrika ve Latin Amerika devletleri bu konuda öncü roldedir. İsrail'e ABD'de verilen destek de her geçen gün azalmaktadır.

"İSRAİL'İN TÜM ULUSLARARASI ÜYELİĞİ DURDURULSUN"

Gözlerimizin önünde bir halk katlediliyor. Açlıktan ölüme mahkum ediliyor. Somut adımların acilen atılmasını, İsrail soykırım politikalarından dönene kadar BM dahil uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınmasını teklif ediyorum.

Bu olağanüstü toplantımız bu tarihi sorumluluğumuzun gereğidir. Filistin davası bizim için milli bir davadır. Özgür ve egemen Filistin devletinin kurulmasını sağlayana kadar bu mücadeleye destek olacağımıza söz veriyorum."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Gazze'deki insani trajediye ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi.

Fidan'ın açıklamalarından satır başları...

İsrail Gazze'de 2 yıldır soykırım yapıyor. ABD desteği ile İsrail savaş suçu işliyor Gazze'de tablo son derece vahimdir. İsrail ile ticareti ticareti tamamen kestik. İsrail ile ticareti kesen başka ülke yok.