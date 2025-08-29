Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Filistin halkının tehcirine karşıyız

29 Ağustos 2025, Cuma

Giriş: 29.08.2025 14:57
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gazze için olağanüstü toplandı. Genel Kurul’da konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “İsrail mevcut savaş suçuna devam etmektedir. İsrail bölgedeki istilasını sürdürüyor. İsrail ABD sayesinde saldırıyor. İsrail açılığı silah olarak kullanıyor. Gazze’deki vahşet tarihin en karanlık sayfasıdır. Kalıcı bir ateşkesi teminen Katar ve Mısır ile temaslarımız devam etmekte. İsrail Gazze'de hiçbir meşru Filistin yönetimi istememekte. İsrail yardımların dağıtımını engelliyor. Açlığı silah olarak kullanıyor. Bu bir doğal afet değildir. İsrail'in devlet terörü sürmektedir.” ifadelerini kullandı.
