TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail Gazze’yi kıtlığa ve açlığa mahkum etti

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına uyguladığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgedeki güncel durumu görüşmek üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında olağanüstü toplandı. Kurtulmuş, "Somut adımların acilen atılmasını, İsrail soykırım politikalarından dönene kadar BM dahil uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınmasını teklif ediyorum" dedi.

