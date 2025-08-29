29 Ağustos 2025, Cuma

Haberler Gündem Videoları TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail Gazze’yi kıtlığa ve açlığa mahkum etti
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2025 14:38
TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına uyguladığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgedeki güncel durumu görüşmek üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında olağanüstü toplandı. Kurtulmuş, "Somut adımların acilen atılmasını, İsrail soykırım politikalarından dönene kadar BM dahil uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınmasını teklif ediyorum" dedi.
