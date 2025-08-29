TBMM’den Gazze için ortak bildiri!

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Gazze gündemiyle olağanüstü toplantı gerçekleştirildi. Görüşmelerin ardından İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını kınayan tezkere kabul edildi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş gelişmeleri şu sözlerle aktardı: “Türkiye Büyük Millet Meclisi Gazze gündemiyle malum olağanüstü toplanmıştı. Az önce de yine tezkere oylandı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan tüm siyasi parti grupları bu tezkereye onay verdi. Bir kınama tezkeresi. İsrail'in malum uzun süredir Gazze'ye yönelik saldırıları ve katliamları devam ediyor. Bu katliamlar ve saldırılara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeler yapıldı. Siyasi parti liderleri ve temsilcileri Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve Türkiye'nin bu konuda izlemiş olduğu politikalarla ilgili de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bilgilendirdi.” Yeşiltaş, yaşanan tartışmalara da dikkat çekerek, “Zaman zaman genel kurulda görüşmelerde tansiyon da yükseldi. AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM Parti milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Bu tartışmalar üzerine de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu'na tepki gösterdi. Tansiyon düştü ve nihayetinde yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan tüm milletvekilleri el kaldırarak, yani evet diyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okutulan İsrail'e tepki tezkeresine evet dediler” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın çıkışını da aktaran Yeşiltaş, “Cumhuriyet Halk Partisi'nden hükümetin bazı politikalarına ilişkin eleştiriler gelince Hakan Fidan az önce söz aldı ve ‘Netanyahu'yu rahatsız eden tek şey Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanlık makamında oturması ve Sayın Devlet Bahçeli'nin de ona destek vermesidir’ ifadesini kullandı” dedi.

