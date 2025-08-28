Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: TCG Anadolu’nun daha büyüğünü yapacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MSB İstanbul Tersanesi Komutanlığı'ndaki TEKNOFEST Mavi Vatan programında açıklamalarda bulundu. TCG Anadolu'na ilişkin müjde veren Başkan Erdoğan, "Donanmamızın amiral gemisi ve dünyanın ilk siyah gemisi olan TCG Anadolu’nun kapıları da ziyaretçilere açık olacak. Şimdi bunun bir büyüğünü yapıyoruz; inşallah bununla kalmayacağız. Bize yakışan neyse, onu da yapacağız." dedi.Türk savunma sanayiinin destan yazdığını da belirten Erdoğan, "Hasımlarımız endişe ve telaş içinde bizi yakalamaya çalışıyor. Varsın uğraşsınlar. Onlar bizi yakalayamayacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdoğan, konuşmasının ardından Milli Uçak Gemisi (MUGEM) için geliştirilen test rampasının son modül kaynağını yaptı.
Başkan Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan programına katıldı.
Milli Teknoloji Hamlesi'nin neferlerini ve programa katılan gençleri selamlayan Erdoğan, "Sizlerle birlikte Türkiye'nin kutlu yürüyüşüne gönül veren, ülkemizin güçlü yarınlarına öncülük eden tüm gençlerimize, tüm evlatlarımıza buradan selamlarımı gönderiyorum." ifadesini kullandı.
Umudun, sevginin ve aydınlığın timsali olan gençlerle İstanbul Tersanesi Komutanlığı mensuplarını bir arada görmenin bahtiyarlığını yaşadığını belirten Erdoğan, "TEKNOFEST Mavi Vatan'a hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birliğiniz, beraberliğiniz, kardeşliğiniz daim olsun. Cenab-ı Allah bahtınızı açık etsin, gözlerinizdeki ışık hiç eksik olmasın." dedi.
Başkan Erdoğan, ağustosun milletin tarihinde ve milli hafızada özel bir yere sahip olduğunu dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Malazgirt'te, Çaldıran'da, Mohaç'ta ve Büyük Taarruz'da destanlar yazdığımız zaferler ayındayız. İki gün önce Malazgirt Zaferi'mizin 954'üncü yıl dönümünü büyük bir gururla kutladık. Ahlat ve Malazgirt'teki iftihar tablosu gerçekten muhteşemdi. Milletçe bir ve beraber olduğumuzu tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik. Malazgirt Ovası'nda ebedi ve ezeli kardeşliğimiz yeniden tescillendi. Dün ise ASELSAN'ın Gölbaşı yerleşkesindeydik. Şirketimizin 50'nci yılında savunma sanayimiz adına üç gurur verici adımı aynı anda attık. Çelik Kubbe bileşeni sistemlerimizi envantere aldık. ASELSAN'a ait 14 tesisin açılışını gerçekleştirdik. Ayrıca, Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temelini attık. İşte bugün de İstanbul Tersane Komutanlığımızdayız. İki gün sonra 30 Ağustos Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünü kutlayacağız. Yani Zafer Haftamızı hakkını vererek en güzel şekilde idrak ediyoruz. Muhalefet gibi nümayiş yapmıyor, kuru gürültüyle, içi boş sloganlarla bu önemli günleri geçiştirmiyoruz. Tam tersine her açıdan dolu dolu geçirmeye gayret ediyoruz."
Gençlerin Zafer Haftası'nı tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bu topraklar için kanlarını dökerek, canlarını feda ederek Anadolu'yu bizlere yurt yapan şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Şurası bir gerçek ki ne yaparsak yapalım onların haklarını asla layıkıyla ödeyemeyiz. Her şeyden önce bu ülke bize aziz şehitlerimizin kutsal emanetidir. Ay yıldızlı bayrağımız onların fedakarlıkları sayesinde dalgalanıyor. Vatan toprakları üzerinde onların yüzü suyu hürmetine hayatımızı özgürce idame ettirebiliyoruz. Millet olarak tarih sahnesindeki varlığımızı yüzlerce yıldır yine onların sayesinde sürdürüyoruz. Rabb'im hepsinden razı olsun. Ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin."
"HER ALANDA DESTAN YAZIYORUZ"
Engellere rağmen azmin neleri başardığını görmek isteyenler Türk savunma sanayiine bakıyor. Kelimenin tam anlamıyla her alanda destan yazıyoruz. Hasımlarımız endişe ve telaş içinde bizi yakalamaya çalışıyor. Varsın uğraşsınlar. Onlar bizi yakalayamayacak.
Filistin'den Suriye'ye Sudan'dan Libya'ya nerede sıkıntı çeken kardeşimiz varsa Türkiye'nin başarılarıyla gurur duyuyor. Bugünlere kolay gelmedik. Olmaz diyenlere aldırmadık. Yapamazsınız diyenlere kulak asmadık. Çok kısa sürede dünyanın takip ettiği bir seviyeye geldik. Pazar günü Boğaz'daki geçiş merasimini izlediniz.
"SAVARONA YILLARCA KADERİNE TERK EDİLMİŞTİ"
Savarona yıllarca kaderine terk edilmişti. Bu yat malesef bir ara kumarhane olarak da kullanılmıştı. Biz aslına sadık kalarak yeniledik ve mavi sularla tekrar buluşturduk. Gazi Mustafa Kemal'in yatını burada yakından görebileceksiniz.
TCG Anadolu'nun kapıları ziyaretçilere açık olacak. Şimdi bunu bir büyüğünü yapıyoruz. Bize yakışanı yapacağız. TCG Anadolu'da Kızılelma gibi İHA'ların yanı sıra zırhlı araçlarımız da yer alacak.
"TCG ANADOLU GEMİSİNİN BİR BÜYÜĞÜNÜ YAPIYORUZ"
Donanmamızın amiral gemisi ve dünyanın ilk siyah gemisi olan TCG Anadolu'nun kapıları da ziyaretçilere açık olacak. Şimdi bunun bir büyüğünü yapıyoruz; inşallah bununla kalmayacağız. Bize yakışan neyse, onu da yapacağız. TCG Anadolu'da Bayraktar TB2, TB3 ve KIZILELMA gibi insansız hava araçlarımızın yanı sıra Vuran, Kobra gibi zırhlı araçlarımız da yer alacak.
TEKNOFEST ziyaretçileri, Türk denizciliğinin nereden nereye geldiğini, bugün hangi yeteneklere sahip olduğunu böylece görme fırsatı bulacak.
Sevgili gençler, değerli arkadaşlarım, biz savunma sanayimizi güçlendirirken aynı zamanda genç kuşakların teknolojiye, dijitale ve inovasyona ilgisini özellikle artırmaya çalışıyoruz. TEKNOFEST'ler bu gayretlerimizin adeta sembolü hâline geldi.
İlkini 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz TEKNOFEST'in bu sene yurt içinde 10.'sunu, toplamda 12.'sini düzenliyoruz. Sekiz yılda yaklaşık 11 milyona yakın ziyaretçi ağırladık. 2025 senesinde birincisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, ikincisi İstanbul'da olmak üzere iki TEKNOFEST tertip ettik. Toplam 73 yarışmaya 1,2 milyona yakın yarışmacı başvuru yaptı.
TEKNOFEST'in her yıl gençlerimizin ilgisine daha fazla mazhar olmasını çok kıymetli görüyorum. Bütün bu rakamlar aslında bizlere şunu söylüyor: TEKNOFEST gençliği, özellikle engelleri tek tek yıkarak, maşallah, dolu dizgin geliyor. Bu ülkenin gençleri teknolojiyi araştırmaya, yeni şeyler keşfetmeye, daha fazla merak sarıyor. Bu milletin pırıl pırıl evlatları, Türkiye için hayal kurmaktan ve hayallerinin peşinden gitmekten asla vazgeçmiyor.
Gençler, Terörsüz Türkiye'yi inşallah sizin için hayata geçireceğiz.
Öte yandan Erdoğan, konuşmasının ardından Milli Uçak Gemisi (MUGEM) için geliştirilen test rampasının son modül kaynağını yaptı.
