Başkan Erdoğan: “Şehitlerin emanetine sahip çıkan şuurlu bir gençlik görüyorum”

Giriş: 28.08.2025 18:22
Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda TEKNOFEST Mavi Vatan Programı’nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençleri tarihten kahramanlarla örneklendirerek “Karşımda büyük ve güçlü Türkiye’nin temellerini atan, özverili, şuurlu bir gençlik görüyorum” dedi.
