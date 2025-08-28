28 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: “Olmaz diyenlere aldırmadık, yapamazsınız diyenlere kulak asmadık”
Başkan Erdoğan: Olmaz diyenlere aldırmadık, yapamazsınız diyenlere kulak asmadık

Başkan Erdoğan: “Olmaz diyenlere aldırmadık, yapamazsınız diyenlere kulak asmadık”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.08.2025 18:25
Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda TEKNOFEST Mavi Vatan Programı’nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayinin geldiği noktaya dikkat çekerek, “Engellere rağmen inancın ve azmin neleri başardığını görmek isteyenler, bugün Türk savunma sanayiine bakıyor” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: Olmaz diyenlere aldırmadık, yapamazsınız diyenlere kulak asmadık
Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği
Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği
Çelik Kubbe dünya basınında!
Çelik Kubbe dünya basınında!
Bakan Yerlikaya Ahıska Türklerini ziyaret etti
Bakan Yerlikaya Ahıska Türklerini ziyaret etti
En büyük eserimiz terörsüz Türkiye olacak
“En büyük eserimiz terörsüz Türkiye olacak”
Başkan Erdoğan: TCG Anadolu’nun bir büyüğünü yapıyoruz
Başkan Erdoğan: “TCG Anadolu’nun bir büyüğünü yapıyoruz”
Olmaz diyenlere aldırmadık, yapamazsınız diyenlere kulak asmadık
“Olmaz diyenlere aldırmadık, yapamazsınız diyenlere kulak asmadık”
Şehitlerin emanetine sahip çıkan şuurlu bir gençlik görüyorum
"Şehitlerin emanetine sahip çıkan şuurlu bir gençlik görüyorum”
Zafer haftamızı hakkını vererek kutluyoruz
“Zafer haftamızı hakkını vererek kutluyoruz”
Savunma Sanayimiz her alanda destan yazıyor
"Savunma Sanayimiz her alanda destan yazıyor"
Çelik Kubbe dünya basınında!
Çelik Kubbe dünya basınında!
Bafel Talabani’ye suikast planı
Bafel Talabani’ye suikast planı
Zelenskiy ile kritik barış görüşmesi!
Zelenskiy ile kritik barış görüşmesi!
Daha Fazla Video Göster