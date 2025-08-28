28 Ağustos 2025, Perşembe
Başkan Erdoğan: “Olmaz diyenlere aldırmadık, yapamazsınız diyenlere kulak asmadık”
Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda TEKNOFEST Mavi Vatan Programı’nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayinin geldiği noktaya dikkat çekerek, “Engellere rağmen inancın ve azmin neleri başardığını görmek isteyenler, bugün Türk savunma sanayiine bakıyor” dedi.