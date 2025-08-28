28 Ağustos 2025, Perşembe

Başkan Erdoğan: Savunma Sanayimiz her alanda destan yazıyor

Giriş: 28.08.2025 18:10
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MSB İstanbul Tersanesi Komutanlığı'ndaki TEKNOFEST Mavi Vatan programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Donanmamızın amiral gemisi ve dünyanın ilk siyah gemisi olan TCG Anadolu’nun kapıları da ziyaretçilere açık olacak. Şimdi bunun bir büyüğünü yapıyoruz; inşallah bununla kalmayacağız. Bize yakışan neyse, onu da yapacağız." ifadelerini kullandı. Öte yandan Milli uçak gemisinin test rampası kaynağı yapıldı.
