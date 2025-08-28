Başkan Erdoğan: Savunma Sanayimiz her alanda destan yazıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MSB İstanbul Tersanesi Komutanlığı'ndaki TEKNOFEST Mavi Vatan programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Donanmamızın amiral gemisi ve dünyanın ilk siyah gemisi olan TCG Anadolu’nun kapıları da ziyaretçilere açık olacak. Şimdi bunun bir büyüğünü yapıyoruz; inşallah bununla kalmayacağız. Bize yakışan neyse, onu da yapacağız." ifadelerini kullandı. Öte yandan Milli uçak gemisinin test rampası kaynağı yapıldı.

